Modellen og tv-personligheden skal spille playboy i den kommende "Kærlighed ved første hik! - The Musical".

København. Når 90'er-filmhittet "Kærlighed ved første hik" får premiere som musical i september, er Oliver Bjerrehuus på plakaten i rollen som playboyen Topper, som bejler til Anja, der er gået fra Viktor.

Den 42-årige model og tv-personligheds datter går i klasse med instruktør Peter Langdals datter, og derigennem fik Oliver Bjerrehuus tilbuddet om rollen.

- Det var lige før, jeg troede, at Peter var fuld, da han ringede. Det kom meget bag på mig.

- Idéen lød skør nok til, at jeg syntes, det kunne være sjovt, interessant og spændende, men jeg forklarede Peter, at jeg er meget langt fra at kunne synge. Men han tror på det, fortæller Oliver Bjerrehuus.

Inden premieren skal han have masser af sangundervisning for at toptune ham til rollen som Topper.

- Nogle siger, at alle kan synge, men jeg og min mor (Suzanne Bjerrehuus, red.) er umiddelbart de eneste på planeten, der ikke kan synge.

- Men jeg har arbejdet meget med musik og spiller selv trommer, bas og guitar, så jeg er meget rytmisk, men sangen bliver en kæmpe udfordring, fortæller han.

"Kærlighed ved første hik! The Musical" bliver Oliver Bjerrehuus' første skuespillerjob, men tidligere har han indspillet reklamefilm og gået på skuespillerskole i den amerikanske storby New York.

Den prisvindende dansk-svenske skuespiller David Dencik er en af Oliver Bjerrehuus' gode venner, så den aspirerende skuespiller har set, hvad jobbet kræver. Men han er stadig klar på udfordringen.

- Jeg har set, hvordan David knokler med sine roller, så jeg ved, at det er 100 procent dedikation.

- Peter Langdal siger, han kommer til at gå til mig, men jeg har også savnet en lektor, der kan gå lidt til mig. Jeg dedikerer mig 100 procent. Det er måske det, jeg før i tiden har haft svært ved, når jeg har lavet tv og modelarbejde.

Prøverne til musicalen starter i august, men Oliver Bjerrehuus er allerede ved at forberede sig til rollen gennem method acting, som er en metode, hvor man bliver i karakteren både under og mellem scenerne.

- Da vi optog en trailer til musicalen, bejlede jeg helt vildt til Sofie (Lassen-Kahlke, red.), lige fra jeg kom ind ad døren. Jeg tror, hun mærkede det ret hurtigt. Jeg vidste ikke, om det ville være vildt kikset, men jeg tænkte, jeg ville blive i karakteren, så det gjorde jeg.

- Jeg vil gøre, hvad der intuitivt falder mig ind, og så får jeg sikkert nogle slag af Peter Langdal på vejen. Det er ligesom at være Luke Skywalker, der møder Yoda, i en alder af 42 år, siger Oliver Bjerrehuus.

Han ser frem til premieren og vil sætte alt andet til side i spilleperioden på tre måneder.

- Hvis jeg gør det her, vil jeg gøre det godt og være stolt af det. Jeg trænger til en sejr, lyder det fra Oliver Bjerrehuus.

"Kærlighed ved første hik! The Musical" får premiere i Tivolis Koncertsal 20. september 2018 og drager efterfølgende på turné.

/ritzau/