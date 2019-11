I Ole Henriksens barndomshjem i Nibe var pengene små, så familien måtte skabe sine egne eventyr.

I mere end fire årtier har Danmarks måske mest positive mand, Ole Henriksen, boet i USA, hvor han har opbygget sit imperium af hudplejeprodukter.

Men nu er den danske cremekonge vendt tilbage til rødderne.

Efter 46 år med adresse i Californien flyttede Ole Henriksen i sommer hjem til Danmark med sin mand, Laurence Roberts, og parret deler nu deres tid mellem Los Angeles og en ny lejlighed i centrum af København.

Oprindeligt var det Laurence Roberts, der fik idéen om at flytte tilbage til Danmark, men efter den første tid i sit hjemland kan 68-årige Ole Henriksen kun sige "I love it" om beslutningen.

- Jeg havde egentlig ikke savnet at bo i Danmark, men efter vi er flyttet tilbage, må jeg sige, at det har været den bedste beslutning, jeg har truffet i mit voksenliv. Vi jubler simpelthen som to små drenge af glæde over det, siger han.

Ole Henriksen flyttede til USA som 19-årig og åbnede sin første spa i Los Angeles, da han ikke var mere end 23 år gammel.

Men selv om han har boet i Californien i så mange år, har han jævnligt været i Danmark i ferier og arbejdssammenhænge, og han har stærke minder og følelser knyttet til sit hjemland.

Det fortæller han i den kommende TV2-serie "Ole elsker Danmark", hvor Ole Henriksen rejser rundt i Danmark og blandt andet besøger Bornholm, Sønderjylland, Vestkysten og Nordjylland, hvor han er vokset op.

I Nordjylland tager han seerne med til sit barndomshjem i Nibe ved Aalborg, og han besøger også Cirkusfabrikken på Nordsalling, hvor han bliver udfordret til at springe i trapez foran et stort publikum.

Det bragte barndomsminder frem.

- Som barn lavede jeg cirkus med min kusine Hanne i bagskuret i Tyvedalsgade i Nibe, hvor jeg voksede op. Hanne og jeg gik på danseskole sammen, vi spillede banjo, og så vi skabte vores eget cirkusshow med klovnenummer og det hele, og så blev der ellers optrådt for de lokale børn.

- Jeg var utroligt fascineret af cirkus, fordi min mors veninde var blevet professionel trapezspringer og rejste rundt med sin mand med cirkus i Europa. Derfor var det en stor og meget nostalgisk oplevelse for mig at få lov at prøve kræfter med trapez i et rigtigt cirkus, fortæller Ole Henriksen.

Det hjemmelavede cirkus var ikke det eneste sted, Ole Henriksen fik lov at boltre sig som barn.

Han tog ofte med sine forældre og sine to brødre til stranden i den nordjyske by Blokhus, som han også besøger i programmet.

- Jeg har altid elsket at være ved Vestkysten og hoppe i de høje, kolde bølger om sommeren, rulle i klitterne og sidde i sandet med mor og far og spise madpakker og bare nyde det.

- Mine forældre havde få penge, da jeg var barn, men at nyde livet fuldt ud har ikke noget at gøre med, hvad du har og ikke har. Jeg tror på, at man som menneske skaber sine egne eventyr, siger han.

I Los Angeles har Ole Henriksen holdt fast i barndommens måde at tage på stranden på.

- Jeg har en stor kærlighed til vand, hav og strand. Når Laurence og jeg er i L.A. kører vi tit til Laguna Beach, og der sidder folk i pæne strandstole, men vi sidder i sandet på et tæppe med vores madpakker, spiller strandtennis og hopper i de store bølger. Det er det, der føles godt, siger han.

I "Ole elsker Danmark" besøger Ole Henriksen også Bornholm, som han også har et særligt ferieminde fra.

Som 14-årig vandt han en konkurrence i at skrive dansk stil, som blev udskrevet blandt danske skoleelever i forbindelse med rederiet DFDS' 100 års jubilæum. Præmien var en rejse.

- Jeg kommer fra et arbejderklassemiljø, så i min familie kom vi ikke så mange steder. Vi tog ikke på lækre ferier. Det var stort, hvis vi lå i telt i min bedstefars have.

- Så jeg besluttede mig for at blive ekspert i søfart. Jeg har altid elsket at skrive, og jeg vidste, at hvis du virkelig vil vinde i livet og det vil vi jo alle så skal du gøre en ekstra indsats.

- Så jeg studerede på biblioteket, lagde en overordnet plan for min stil, lavede tegninger og skrev 68 sider og endte med at blive en af de ti vindere, fortæller Ole Henriksen.

Præmien var en tur til Bornholm for hele familien.

- For os var det et eventyr. Vi boede på campingplads og cyklede øen rundt. Mine brødre og jeg hoppede på klipperne, og det var bare: "Wauw", husker han.

Foruden de mange minder, som Ole Henriksen har fra sin barndom i Danmark, holder han også meget af de danske værdier.

- Jeg har taget så mange af mine livsværdier med mig ud i verden fra Danmark og Nordjylland.

- Jeg synes, vi danskere er virkelig gode til at have balance i livet. Vi arbejder hårdt og fokuseret, og vi er knalddygtige og veluddannede, men vi er også gode til at sige "tak for i dag" og gå ud og blive inddraget i en anden verden.

- Familielivet betyder meget for os, og vi tilbringer meget tid med vores børn herhjemme. Vi elsker naturen og at være fysisk aktive cykelkulturen er bare én ting, der beviser det, siger han.

Måden vi danskere er sammen med vores familie og venner på er også anderledes end amerikanernes, mener Ole Henriksen.

- Med vores venner er vi gode til at sige: "Hvad laver du i aften? Kom over!". I USA booker man hinandens tid i en kalender, og alt er sat i system. Det gør vi selvfølgelig også i Danmark, men jeg oplever det som mere afslappet.

- Og når vi så er sammen, tager vi os virkelig tid til at tale sammen. Der er et nærvær, som min mand, Laurence, også har bemærket. I Danmark kommer vi dybere i vores samtaler - om vi så taler om familielivet, politik eller hvad det nu kan være. Vi taler, og vi er gode til at lytte til hinanden og spørge ind.

- I USA går man ikke på samme måde i dybden med tingene, og samtalen kan ofte være mere overfladisk, siger han.

I det hele taget er Ole Henriksen glad for at være tilbage i Danmark.

- Jeg føler, at jeg er der, hvor jeg virkelig hører hjemme nu. Jeg er så taknemmelig for, at jeg har fået det som gave sammen med Laurence i denne del af vores liv, siger han.

"Ole elsker Danmark" har premiere på TV2 Fri og TV2 Play den 6. november.

/ritzau/