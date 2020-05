I "X Factors" semifinale måtte Ilona sige farvel efter to måneders pause på grund af coronavirusset.

Før aftenens X Factor-show var det to måneder, siden de sidst havde stået på scenen, og nerverne sad derfor uden på tøjet for de fleste deltageres vedkommende.

Men for Oh Lands eneste tilbageværende deltager, Ilona, blev det sidste gang på scenen.

Selv om deltagerne fyrede den af, var det sparsomt med klapsalver fra publikum. På nær de tre dommere, der sad i behørig afstand fra hinanden, var salen tom for publikum for at mindske risikoen for spredning af coronavirusset.

Deltagerne kunne dog varme sig ved, at deres familier heppede og viftede med flag fra deres stuer via storskærme, der var sat op i salen.

Programmet har holdt pause siden marts. Fredagens liveshow var dermed det første i to måneder.

I mellemtiden har duoen Magnus og Aksel, der var en af dommeren Ankerstjernes grupper, valgt at forlade programmet.

Aftenens tema var sange fra musicals og musikfilm.

Oh Lands sidste tilbageværende deltager, 24-årige Ilona Artene, sang Mary Poppins-klassikeren "Chim Chim Cher-Ee" med et østeuropæisk twist.

Sangen høstede store roser fra Thomas Blachman, der fik lyst til at rejse til Balkan, mens Ankerstjerne mente, at sangeren viste stort overskud.

- Det var enormt veludført fra dig, sagde Ankerstjerne efterfølgende.

Men seerne var altså knap så begejstrede.

Alma Agger var før fredagens liveshow var bookmakernes favorit til at vinde konkurrencen. Hun sang Beyoncé-sangen "Bigger" fra 2019-versionen af filmen "Løvernes Konge" - til stor ros fra alle tre dommere.

Efter Ilonas farvel til programmet er der nu fire deltagere tilbage. Thomas Blachman har tre deltagere, Ankerstjerne har én, mens Oh Land ikke længere har nogen.

Finalen afholdes over to dage - fredag den 22. og lørdag den 23. marts.

Om fredagen skal deltagerne synge to sange: en sang, deres dommer har valgt, og en duet med en gæstesolist.

Om lørdagen skal de tre tilbageværende deltagere synge deres vindersange. Derefter bliver årets vinder af "X Factor" fundet.

/ritzau/