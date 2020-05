Man vælger dem, der minder om én selv, siger Oh Land, efter at "X Factors" sidste solist over 23 år er ude.

Fredag aften blev 24-årige Ilona Artene som den sidste i kategorien "solister over 23" sendt ud af "X Factor", og dermed vil der kun være unge solister og en enkelt gruppe på scenen ved næste uges finale.

Det skyldes især, at der sidder en hel masse unge mennesker bag de danske tv-skærme og ser "X Factor", mener Ilonas mentor, Oh Land.

- Jeg tror, at det handler rigtig meget om, hvem der stemmer, sagde hun efter seernes stemmer var talt op.

De unge deltagere i programmet modtog formentlig en del stemmer fra den yngre del af seerne, som der er mange af, gætter Oh Land.

- Der er rigtig mange unge, der ser det her - også de helt unge. Jeg ved fra mig selv, at man opsøger folk, der minder om én selv, og stemmer nok også på nogen, man kan relatere til, sagde hun efter showet.

Det er også noget, Ilona kan genkende, fra dengang hun selv var en af de unge, der sad foran tv'et.

- Da jeg selv så "X Factor", tænkte jeg, at jeg hellere ville stemme på de yngre end de ældre. Jeg ved ikke hvorfor, siger Ilona.

Hun gætter på, at det måske er, fordi de unge virker mindre trænede og erfarne. Men det er langt fra altid tilfældet, understreger hun og peger på sig selv som eksempel.

De fleste af seernes stemmer blev sendt afsted til gruppen Smokey Eyes og de tre unge deltagere - 15-årige Mathilde Caffey, 20-årige Alma Agger og 21-årige Emil Wismann.

Og færrest stemmer gik altså til 24-årige Ilona.

Oh Land understreger dog, at hun synes, at de tre unge solister på hver deres måde er utrolig dygtige sangere.

- De unge ville selvfølgelig ikke stemme på nogen, hvis de ikke var gode, sagde hun.

Finalen i årets udgave af "X Factor" afholdes over to dage - fredag den 22. maj og lørdag den 23. maj.

/ritzau/