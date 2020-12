Sangerinden kan se tilbage på et 2020, hvor hun er blevet mor til sønnen Ernst og har modtager ridderkorset.

Snart begynder et nyt kalenderår, og vi kan bladre forbi det forgangne.

Ligesom for så mange andre har Oh Lands 2020 også været meget mærkværdigt.

- Der har virkelig været op- og nedture for mig i det her år, siger sangerinden og uddyber:

- På min personlige front har det været et år, der både har været fantastisk og dybt mærkeligt. Jeg har været gravid, har skullet føde og har fået et vidunderligt barn midt i en coronatid.

- Jeg har fået ridderkorset, samtidig med at man ikke engang har kunnet kommet i audiens hos dronningen, siger Oh Land, der har arbejdet sammen med dronning Margrethe på balletopsætningerne af "Askepot" og "Snedronningen".

Derfor modtog Oh Land ridderkorset med posten.

- Ja, det fik jeg faktisk, fortæller hun og griner.

- Det var en meget, meget syret post at modtage, fordi jeg jo ikke rigtigt vidste, at det kan kom, og så lå der bare en konvolut fra Amalienborg, så det var ret fantastisk. Og meget mærkværdigt.

- Men det er jo ikke kun mig, der har haft et ekstremt år. Hele verden har haft et ekstremt år - der har været præsidentvalg i USA, MeToo og Black Lives Matter.

Noget er dog, som det plejer at være - for tredje sæson i streg er Oh Land nemlig bag dommerbordet i "X Factor".

Med sig på holdet har Oh Land sin kæreste, musikeren Adi Zukanović, som producer og musikalsk sparringspartner og naturligvis også parrets knap fem måneder gamle søn, Ernst.

Lige efter juleferien begynder de at arbejde med Oh Lands tre udvalgte artister frem mod de store liveshows, som går i luften fra den 26. februar.

- Det er et puslespil, som vi prøver at få til at gå op hver dag, mig og min kæreste. Men jeg synes for det meste, at vi er gode til at sætte vores dage op på en måde, så der er ingen af os, der knækker nakken på det.

- Vi er begge to selvstændige, kreative enmandsfirmaer, så vi er jo sindssygt afhængige af at kunne gøre de ting, der er vigtige, i vores arbejde og kunne hjælpe hinanden. Men det har vi klaret ret godt, synes jeg.

- Det eneste er, at hvis den ældste (Oh Land har sønnen Svend på fire år fra ægteskabet med kunstneren Eske Kath, red.) ikke kan komme i børnehave, så er vi lidt på den. Men mon ikke alting er blevet bedre til den tid, siger Oh Land om X Factors liveshows.

"X Factor" får premiere på TV2 den 1. januar og sendes hver fredag fra klokken 20.00.

/ritzau/