- Det er fuldstændig autentiske artister, men forløbet er ikke virkeligt, lyder det fra X Factor-dommeren.

Det er tredje gang, at sangerinden Oh Land sidder bag dommerbordet i "X Factor", men i de to foregående sæsoner er alle hendes deltagere blevet stemt ud inden den store finale.

Og det skal der laves om på i år.

- Mit mål for sæsonen er at skabe nogle øjeblikke, hvor folk virkelig kan mærke musikken og mennesket bag musikken på en måde, som gør, at man husker på, hvorfor musik er så sindssygt vigtigt, siger Oh Land og uddyber:

- Nogle gange viser det følelser, som man ikke ville have kunnet forklare andre måder. Det er i hvert fald det, musik betyder for mig.

Om kort tid begynder hun at arbejde med sine tre udvalgte artister frem mod det første liveshow, som går i luften den 26. februar.

- Jeg føler da, at siden første gang, jeg var med i "X Factor" og ikke anede egentlig, hvad jeg gik ind til, har jeg lært det bedre og bedre at kende og lært, hvad det er, der skal til, og hvordan man skal fortolke forskellige ting, fordi "X Factor" jo ikke er virkeligheden, siger Oh Land og uddyber:

- Det er jo et tv-program på den måde, at man på meget, meget kort tid skal etablere en artist gennem skærmen. Det er jo ikke et normalt forløb for en musiker. Det er nogle andre måder, tingene fungerer på i virkeligheden som musiker, siger sangerinden og fortsætter:

- Derfor bliver man nødt til at gå til det på en anden måde, end man ville gøre i virkeligheden. Det er noget, jeg har lært i løbet af den tid, jeg har været med.

Selv om "X Factor" ikke er virkeligheden, er talenterne autentiske, understreger Oh Land.

- Der har aldrig stået en vinder, som ikke har fortjent at vinde, for du kan ikke komme igennem "X Factor" uden at kunne noget. Så på den måde synes jeg, at det er fuldstændig autentiske artister, men forløbet er ikke virkeligt, hvis man kan sige det på den, siger hun og fortsætter:

- Det er måske også derfor, at nogle kæmper med det bagefter. Men det betyder ikke, at de ikke har talentet til at kunne klare det. Det er bare en helt anden måde, en anden slags virkelighed, siger sangerinden.

En ting er talent. Noget andet er omstændigheder og uforudsigeligheden, som præger sådan et program som "X Factor".

- Personligt tror jeg ikke på sådan nogle tricks, man kan hive op, for så ville en hvilken som helst person kunne gå ind og blive nummer et. Det er en kombination af rigtig mange ting, og at alle stjernerne står rigtigt.

- Jeg håber, jeg får nogle artister, hvor vejen ligesom baner sig selv meget, meget tydeligt på en måde, hvor folk kan relatere til det, lyder det fra Oh Land.

"X Factor" sendes hver fredag fra klokken 20.00.

/ritzau/