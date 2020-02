Den 34-årige sangerinde og X Factor-dommer har hele tiden vidst, at hun ville have flere børn.

X Factor-dommer Oh Land skal ikke bare koncentrere sig om sine tre deltagere, når det første liveshow i den populære sangkonkurrence løber af stablen fredag.

Hun bærer nemlig også rundt på et barn, der ventes at komme til verden i sommeren 2020.

Det afslørede hun søndag i et opslag på sin Instagram-profil ledsaget af teksten "at finde tøj, der passer, den her sæson bliver lidt sværere end normalt".

Graviditeten er dog indtil videre ikke noget problem for Oh Land, for hun er vild med at være gravid.

- Det er for fedt. Jeg elsker at være gravid, fortæller hun.

- Det er også hårdt nogle gange, fordi man bliver lidt træt og lidt tung, men heldigvis ikke så meget endnu.

- Siden jeg fik mit første barn, har jeg oplevet, hvilken kæmpe kærlighedsglæde det er, og jeg har vidst, at jeg ville have flere børn, siger hun.

34-årige Oh Land, som egentlig hedder Nanna Øland Fabricius, har allerede sønnen Svend fra sit forhold med billedkunstneren Eske Kath, som hun var gift med fra 2013 til 2017.

Nu glæder hun sig til sit barn nummer to, som hun skal have med sin kæreste, Adi Zukanovic.

Hun forventer, at det bliver en lidt anderledes oplevelse med endnu et barn.

- Det tror jeg. Nu er barnet jo ikke kommet endnu, men jeg tror helt klart, det er anderledes at have to.

- Det er virkelig en glædelig ting for mig og min familie, at der kommer én til, man kan elske. Jeg glæder mig bare. Jeg synes, det er vildt spændende.

- Og jeg er super glad for, at det kunne være nu, for det passer meget godt. Jeg skal føde til sommer, så jeg kommer ikke til at skulle føde oven i "X Factor", siger hun.

Mange vil allerede have stødt på Oh Lands 32-årige kæreste, Adi Zukanovic.

Han er selv musiker og spillede klaver for Oh Lands deltagere under X Factor-bootcampen, hvor hun skar sin gruppe ned til tre navne: 23-årige Nicklas Mietke, 24-årige Ilona Artene og den 34-årige rapper Kaspar "Kali".

De skal fredag optræde ved det første liveshow, og her kan de muligvis få støtte fra Oh Lands kæreste.

Adi Zukanovic er nemlig en del af hendes hold, og han er således med til at udforme musikken, ligesom han hver fredag muligvis vil være at finde bag et instrument på scenen.

- Det er super fedt, at vi kan arbejde sammen og på den måde være fælles om det, vi laver. Det arbejde, vi har, er enormt tidskrævende, så på den måde får vi mere tid sammen nu.

- Og så synes jeg, han er den bedste, siger Oh Land.

"X Factor" sendes hver fredag klokken 20.00 på TV2.

/ritzau/