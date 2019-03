Oh Land har masser af lyst og energi til at arbejde med rapgruppen Maria og Bea, der har forladt "X Factor".

Fredag efter fredag har de sparket fødderne væk under dommere og publikum med deres energifyldte rap, der var fyldt med attitude.

Men fredag aften var det så slut, da rapduoen Maria og Bea på forhånd havde forladt sangkonkurrencen, efter at Bea Sarockaites far torsdag døde af en hjerneblødning.

Derfor var fredagens liveshow en speciel udgave af "X Factor", hvor ingen deltagere røg ud, og hvor Maria og Bea blev hyldet for deres indsats i sangkonkurrencen.

Deres mentor Oh Land, der kalder gruppens exit en helt naturlig følge af det tragiske dødsfald, har masser af lyst til at samarbejde med de to piger i fremtiden, når de er klar til det.

- De har masser af idéer og ting, som de gerne vil. Det må være en gang ude i fremtiden, siger Oh Land.

- Jeg føler selvfølgelig også, at det arbejde vi har været i gang med og de idéer og visioner, vi har haft, er blevet afsluttet alt for brat.

- Det er klart, der ligger en masse energi og en masse lyst til at forløse alle de idéer, vi har brygget på. Men det er ikke tidspunktet eller stedet til at gå ind i det rum. Det kan vi gøre, når vi er landet på et tidspunkt, siger hun.

Under fredagens liveshow blev Maria og Bea hyldet, og inden de resterende deltagere skulle på scenen tonede rapgruppen frem på skærmen i en video med deres største øjeblikke.

- Piger, hvis I ser med i aften, skal I vide, at vi alle tænker på jer. I aften hylder vi jer, sagde værten, Sofie Linde.

Efterfølgende fortalte Oh Land, hvor meget de to piger havde betydet for hende, og så gav hun en historie fra sit seneste møde med gruppen.

De var sammen ude at køre, og Maria og Bea sad på bagsædet, da de pludselig fik en helt vild idé til et liveshow.

- Vi fandt på en fuldstændig langt ude idé, som vi var flade over, og jeg græd af grin, sagde Oh Land, der efterfølgende forklarede pigerne, om de var klar over, hvor meget kritik de ville få fra de andre dommere, som ville betragte det som en joke.

- I så fald er det den sjoveste joke, vi har været med til, sagde Oh Land at pigerne efterfølgende udbrød.

Ingen deltagere røg ud af fredagens liveshow, men seernes stemmer gælder stadig i semifinalen næste fredag, hvor stemmerne vil blive lagt sammen.

/ritzau/