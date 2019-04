Den garvede sangerinde har nydt at lave "X Factor" - så meget, at hun måske gør det igen.

Hvis TV2 skulle få lyst til at spørge sangerinden Oh Land, om hun kunne tænke sig at tage en runde mere som X Factor-dommer, er der stor sandsynlighed for, at det bliver et ja.

For selv om sangerindens sidste tilbageværende gruppe, Echo, røg ud fredag aften i semifinalen, og hun dermed skal se frem mod en finale uden at have en chance for at vinde, så har "X Factor" været en rigtig god oplevelse, fortæller hun.

- Jeg synes, det har været sindssygt sjovt, og jeg er også rigtig glad for mine meddommere og Sofie (Linde, red.), så umiddelbart er jeg meget positivt stemt, siger hun.

Oh Land har tidligere været mentor i Voice Junior på TV2, men det er første gang, hun har været med i dommerpanelet i "X Factor".

Allerede i første liveshow mistede hun en af sine grupper, Rolf og Kanylerne. Sidste uge trak hendes anden gruppe, Maria og Bea, sig fra showet på grund af et dødsfald i Beas familie. Fredag aften måtte hun så vinke farvel til sin sidste tilbageværende gruppe.

- Det er desværre slut for Echo i "X Factor", og det er mega ærgerligt ikke at stå med en finalist, men der er sket ting undervejs, der var uforudsete, siger sangerinden.

Finalen i "X Factor" finder sted i Forum Horsens fredag den 12. april.

/ritzau/