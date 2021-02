Oh Land satser på at få en af sine deltagere i finalen i år - noget, som endnu ikke er sket for hende før.

Sangerinden Oh Land står for første gang med ansvaret for de unge solister i denne sæson af "X Factor", og det er hun godt tilfreds med.

Talentmassen er større end nogensinde, og overraskende nok peger Oh Land på coronapandemien som en mulig årsag til netop dette.

- Dem, der er gode, har altid været gode. Men der har været færre af de gode de andre år. Det kan godt have noget med corona at gøre, mener musikeren og fortsætter så:

- Der skulle måske mere til, før at folk har trodset alle restriktionerne og har turdet at komme ud. Måske er der sorteret mennesker fra allerede der, og der er derfor flere af dem, der rent faktisk har øvet sig, og færre af dem, der gør det for sjov, siger hun.

Det er tredje sæson, Oh Land sidder bag dommerbordet, og hendes deltagere har de to foregående sæsoner ikke nået finaleaftenen.

Men det vil overraske den 35-årige X Factor-dommer, hvis de unge ikke står i finalen i år med hende som coach.

- Men det er klart, at det er en naturlig fordel i at have de unge. Og det skulle undre mig, hvis de ikke kommer i finalen i år.

- Det er det, vi går efter - og mere til. Men jeg håber, folk ser de samme lys i dem, som jeg gør, siger hun.

Det generelle høje niveau af talent løfter hele programmet, der kører på 14. sæson, mener Oh Land. Hun kan godt forestille sig flere af deltagerne få en rigtig karriere.

- Jeg synes, det gør programmet bedre, fordi det bliver mindre gimmick og mere repræsentativt for, hvordan musikscenen ser ud, siger Oh Land og fortsætter:

- Tidligere har der været gode og sjove typer med, og det kan leve her i programmet, men ikke i den rigtige branche. Men i år er der flere, hvor jeg tænker, at jeg kan mærke en helt ægte energi, som kan leve.

Ifølge Oh Land er det specielt at arbejde med de unge, som har et andet udgangspunkt end de voksne.

- Det ligger et stort pres, fordi de er så unge. Når man er ung, så første gang, man gør noget, gælder det bare.

- Når man har prøvet mere, så er det mere konsekvensløst at træde forkert, men når man nærmest ikke har gjort noget, så er det første skridt super afgørende både for en selv og andre, siger hun.

Oh Land har ikke kun travlt med de unge solister, også på hjemmefronten er der sket ændringer. I august blev hun mor for anden gang til en lille dreng, Ernst, og han kommer også med, når mor skal til "X Factor".

- Han er virkelig en dejlig, sød og nem baby, og vi er hardcore med at planlægge tid, så min kæreste og jeg kan hjælpe hinanden.

- Jeg ammer stadig rimeligt meget, så han følger som regel efter mig som en lille skygge. Jeg var da helt klart bekymret for det, inden vi fik ham, men han er god til at være med, siger hun.

"X Factor" sendes hver fredag fra klokken 20.00 på TV2 og på streamingtjenesten TV2 Play.

/ritzau/