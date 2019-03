29-årige Andrea Brøndsted røg fredag aften ud af "X Factor". Der er nu syv deltagere tilbage.

Det andet liveshow i "X Factor" blev også det sidste for Andrea Brøndsted.

Fredag aften røg den 29-årige sangerinde fra København nemlig ud af sangkonkurrencen efter at have været i farezonen med 18-årige Patrick Smith, som for anden uge i træk stod til at blive sendt hjem.

Og det var da også svært for dommer Oh Land at træffe den endelige beslutning. Men hun var ikke overbevist om, at Andrea Brøndsted kunne levere det, der skal til for at vinde "X Factor".

- Jeg er nervøs for, om du kan mere end det, vi har set nu. Kan det vokalt komme videre end det? Jeg ved det ikke, sagde Oh Land, før hun valgte at sige farvel til Andrea Brøndsted.

Temaet til fredagens liveshow var "deltagernes fødeår", og artisterne optrådte derfor med sange, som udkom i det år, de blev født.

Der var blandt andet roser til programmets ældste deltager, 43-årige Gina Michaells, som sang "I'm Not In Love" af 10cc.

- Man må anerkende, når der står et talent foran en, og det der var bare ægte godt, lød det fra dommer Lars Ankerstjerne.

Bookmakernes favorit, 16-årige Benjamin Rosenbohm, fik også pæne ord med på vejen fra dommerne, efter at han sang sin coverversion af Justin Timberlakes "Cry Me A River".

- Du er en kæmpe gave til programmet. Du har en lyd, som er helt din egen, sagde Thomas Blachman.

Det skabte også opmærksomhed og store smil blandt publikum, da de to 18-årige piger Maria og Bea kom kørende ind på scenen på en pink el-scooter, mens de rappede Bomfunk MC's "Freestyler".

Men det var ikke alt, der gik helt efter planen i aftenens liveshow.

Dommer og mentor Lars Ankerstjerne kom nemlig til at præsentere den forkerte deltager.

Da han skulle byde 18-årige Patrick Smith velkommen på scenen, kom han i stedet til at præsentere 16-årige Benjamin Rosenbohm og måtte derfor undskylde og begynde forfra.

Sidste fredag under X Factors første liveshow var det teknikken, der kiksede, da gruppen Echo ikke havde lyd i mikrofonerne og derfor måtte starte forfra.

"X Factor" sendes hver fredag klokken 20.00 på TV2. Årets finale afholdes den 12. april i Horsens.

Præmien til den heldige vinder er to ugers musikproduktion i Sonic Vista Studio på Ibiza, hvor Lady Gaga blandt andet har indspillet musik.

Derudover er årets X Factor-vinder allerede nu booket til at optræde på årets Smukfest i august.

/ritzau/