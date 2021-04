Dommeren er glad for at vinde med en artist, som leverede dristige sangvalg og et anderledes X Factor-look.

Med både en guld- og sølvmedalje brillerede Oh Land virkelig til årets finale i "X Factor".

15-årige Solveig snuppede sejren foran 17-årige Nikoline Steen Kristensen.

Sangerinden, der bærer det borgerlige navn Nanna Øland Fabricius, er mere end tilfreds med sine to unge solister.

- Det er altid den rigtige, der vinder. Der er en grund til, at seerne vælger, som de gør.

- Uanset hvem de havde valgt, så havde det givet mening, mener X Factor-dommeren.

Solveig og Oh Land har taget nogle utraditionelle valg gennem hele sæsonen.

Med både trompetspil, multifarvet hår og en jazzet version af Ariana Grandes hit "Shut Up" har de udfordret den klassiske X Factor-facon, mener Oh Land.

- Jeg er stolt af Solveig, der har været gennem et intenst forløb og virkelig er vokset, siger hun og fortsætter:

- Samtidig er jeg stolt af danskerne, der stemte på noget, de ikke kendte. Vi har taget modige valg - både med koreografi, styling og musik. Der har været mange sange, som folk nok ikke har kendt, mener Oh Land.

Det er tredje sæson, Oh Land sidder bag dommerbordet.

Hendes deltagere de to foregående sæsoner er end ikke nået til finaleaftenen.

Det blev der i den grad ændret på i år, hvor hun havde hele to artister i finalen.

Den 35-årige X Factor-dommer har sagt fra begyndelsen af sæsonen, at det ville undre hende, hvis de unge ikke stod i finalen i år.

På trods af det gode resultat ved årets finale er sangerinden dog lettere tøvende i forhold til at sige ja til en ny sæson.

- Hvis det bliver sidste gang, så var det her drømmen. Jeg er privilegeret at have siddet her tre år. Men det er også hårdt arbejde, siger den nybagte mor og fortsætter:

- Det påvirker hele ens liv i den periode, og det er en stor mundfuld, så der er meget, der skal overvejes. Men det, vi gjorde i år, er afhængighedsskabende.

Hvis hun skulle gå hen og snuppe dommertjansen endnu en gang, så bliver det dog med en barre, der bliver sat højere end i år.

- Hvis jeg takker ja, er det for at blive ved med at overgå mig selv. Jeg har lært meget og er blevet dygtigere til formatet. Derfor satser jeg stærkt på at blive en tand bedre.

- Det tog også Blachman en god håndfuld forsøg, før han vandt første gang. Det kræver, at man lærer det. Det kan man også se på Martin Jensen (dj-dommerdebutanten, red.) i år, siger hun.

TV2 har allerede afsløret, at "X Factor" vender tilbage med en ny sæson i 2022.

/ritzau/