Adskillige forlystelser bliver i løbet af 2019 erstattet af nye eller får et ansigtsløft, oplyser Tivoli.

Siden 1985 har rutsjebanen Odinexpressen sikret skrig og jubel hos Tivolis gæster. Men efter godt og vel 30 millioner gæsteture lukkede forlystelsen endeligt ned efter sæsonen 2018.

Det oplyser Tivoli.

- Den har udstået sin værnepligt. Den har kørt flot i mange år, og alting har jo sin tid, siger Torben Plank, pressechef i Tivoli.

Den over 30 år gamle rutsjebane bliver erstattet af en ny, der får navnet Mælkevejen. Den kommer til at minde om Odinexpressen, men universet bliver stadig nyt, så man får en anden oplevelse.

Ifølge Tivoli, der sidste år fejrede 175-års jubilæum, sker det som følge af, at parken skal følge med tiden.

Den gamle forlystelsespark frygter dog ikke, at gæsterne ikke vil tage godt imod den nye forlystelse, som kommer i stedet.

- Hvis vi skal være i en liga for sig og være noget helt særligt, så bliver vi også nød til at tage nogle beslutninger ind i mellem og tage noget, som gæsterne ikke ved, at de gerne vil have, siger Torben Plank.

Foruden lukningen af Odinexpressen vil også børnerutsjebanen Karavanen blive erstattet af en ny forlystelse. Desuden vil blandt andet Radiobilerne og Fatamorgana også få et større ansigtsløft.

Tivoli har de senere år investeret i forlystelsesparkens oplevelser, og alene i 2019 forventes den at investere omkring 100 millioner kroner i de nye tiltag.

- Vi har gennem de seneste fem år investeret cirka 200 millioner kroner og i 2019 investerer vi cirka 100 millioner kroner i udskiftninger af forlystelser i Tivoli.

- Det er vigtigt for os at være på forkant med udviklingen og leve op til gæsternes forventninger om, at de hos os får unikke oplevelser, samtidig med, at vi holder fast i de bedste traditioner, skriver Andreas Morthorst, finansdirektør i Tivoli, i en pressemeddelelse.

De mange investeringer får dog ifølge pressechefen ikke effekt på priserne på indgang og turpas.

- Nej, det er der ikke planer om her og nu, så det tror jeg ikke, siger Torben Plank.

Tivoli slog for første gang dørene op i sommeren 1843 og blev grundlagt af Georg Carstensen.

