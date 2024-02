Med efternavnet Obama er der næppe nogen, der behøver spørge, hvem din far – eller for den sags skyld din mor – er.

Og det er måske heller ikke ligefrem en ulempe at være datter af en tidligere præsident, hvis du skal frem i verden.

Men Barack og Michelle Obamas 25-årige datter har droppet sit berømte efternavn.

I hvert fald professionelt.

Da Malia Obama for få uger siden deltog i den prestigefyldte Sundance filmfestival i Utah som instruktør, ønskede hun tilsyneladende at blive bedømt på sit værk – og ikke på sit navn.

Ekspræsidentens datter stod bag kortfilmen 'The Herat,' men det fremgik ikke af rulleteksterne. Her figurerede instruktøren blot under navnet 'filmskaber Malia Ann.'

Det er da heller ikke forbigået adskillige amerikanske mediers opmærksomhed, at Malia Obama har smidt familienavnet.

Både NBC, E! Online, Hello! og The Root hæfter sig ved, at hun optræder som blot Malia Ann.

Introducing Malia Ann! Obama's film director daughter is using her middle name at Sundance in a bid to shake off nepo baby stigma https://t.co/eiN9npifWx pic.twitter.com/fvgOJdI9ZH — Daily Mail Online (@MailOnline) February 20, 2024

Obama eller ej. Hendes film har fået en lidt lunken modtagelse hos anmelderne, skriver Newsweek.

Selv har hun kaldt filmen »en mærkelig lille historie,« som handler om en søn, der sørger over tabet af sin mor.

Det er langt fra første gang, hun er involveret i et filmprojekt.

Sidste år var hun en af manuskriptforfatterne bag tv-serien 'The Swarm.'

Malia Ann er Obama-parrets ældste datter.

Lillesøster Sasha Obama er nu blevet 22 år.