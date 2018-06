Inden længe kan vi glæde os til at se et spritnyt reality-program rulle over skærmen.

Denne omgang af det populære TV3-program ‘Paradise Hotel’ sluttede i torsdags. For de trofaste ‘Paradise’-seere er der dog godt nyt. I stedet for at vi skal vente et helt år med at se paradisoer på skærmen, behøver vi nemlig kun vente et par uger.

Tirsdag den 26. juni går TV3’s online platform, Viafree, nemlig i luften med et spritnyt program: ‘Paradise Kollektivet’. I programmet flytter seks tidligere paradisoer ind i et nyopslået kollektiv i hjertet af København, hvor de skal bo og leve side om side i en måned i sommeren 2018. Gennem sæsonen er vi med helt tæt på, når paradisoerne mærker stobylivets puls, hvor drama, intriger, fester, dates, roadtrips og meget mere bliver en del af deres nye hverdag.

Kollektivet er hjertet i programmet, men kollektivisterne har til at starte med ingen ide om, hvem deres nye roommates bliver. Derfor er der garanti for kog i gryderne, når gamle flammer skal flytte sammen, uforløste konflikter genopstår og nye bliver til.

Minder det dig lidt om et program, du har set før? Så er du ikke helt galt på den. Programmet minder nemlig en hel del om det tidligere TV3-program ‘For lækker til København’, hvor en række ‘For lækker til love’-deltagere flyttede sammen ind i en lejlighed og levede side om side med både op-og nedture.

De seks kollektivister i ‘Paradise Kollektivet’ er: Rasmus Jensen, Cecilie Stampe og Katrine Hoffmann fra 2018-udgaven af ‘Paradise Hotel’ samt Maja Bebe, Jonas Ptak og Boris Laursen fra 2017-udgaven af ‘Paradise Hotel’.

Programmet kommer til at rulle over skærmen tirsdag og torsdag i 10 uger på Viafree.

