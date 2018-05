Først måtte skuespillerinden Birgitte Hjort Sørensen melde fra til forestillingen "Divaer i glas" på grund af sin graviditet, og nu er et nyt afbud rullet ind.

"Divaer i glas" skulle have haft premiere til august, men som en konsekvens af ændringer omkring showet må Tivoli nu udskyde premieren med et år.

Det meddeler den gamle have i en pressemeddelelse.

Det er skuespillerinden Cecilie Stenspil, som denne gang har måttet melde afbud til forestillingen af personlige årsager.

Premieren på den moderne kabaret er derfor udsat til august 2019, men heller ikke her har Cecilie Stenspil mulighed for at være med, og det giver plads til, at skuespillerinden Birgitte Hjort Sørensen igen bliver en del af diva-holdet.

Skuespillerinden var fra starten af en del af det oprindelige hold bag forestillingen, men hun måtte tidligere på året melde fra til sommerens stykke, da hun er gravid med sit første barn.

- Jeg er utrolig glad for, at jeg nu alligevel får muligheden for at medvirke i "Divaer i glas", og sammen med Caroline Henderson og Kaya Brüel skal fortælle historien om alle de formidable kunstnere, der gæstede Glassalen i den gyldne Varieté-periode.

- Jeg tror, det bliver helt fantastisk, siger Birgitte Hjort Sørensen i pressemeddelelsen.

Hun udgør sammen med Caroline Henderson og Kaya Brüel nu stammen, der skal formidle historien om Tivoli Varietéen, der har lagt rammer til stjerner som Josephine Baker, Ella Fitzgerald og Malene Dietrich.

"Divaer i glas" får urpremiere i Glassalen i Tivoli i København den 17. august 2019.

