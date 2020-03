Lord Siva har altid skrevet sange om kærlighed, for han mener, det er vigtigt at fortælle om følelser.

Han kom ind i musikbranchen via hiphoppen, men for Brian Siva, der går under kunstnernavnet Lord Siva, har det altid været popmusikken, der har tændt ham mest.

Den popmusik, hvor melodierne er fængende og teksterne relaterbare. Den, der handler om kærlighed.

Og kærlighed er der masser af for sangeren, der i februar kunne annoncere sin forlovelse med modellen Ulrikke Toft Simonsen.

På albummet "Lys", som han udkommer med fredag, er kærligheden til både sig selv, til vennerne, der har været der i tykt og tyndt, og ikke mindst til modellen, som han har været sammen med i tre år, i centrum.

- Der er ingen tvivl om, at Ulrikke er min muse, og hun er den, jeg skriver om nu. Inden jeg mødte hende, var det meget håbet om kærlighed og om at møde en, der fyldte noget. Jeg har altid skrevet meget om kærlighed, men nu har jeg noget at tage fat om, siger Lord Siva.

- Ulrikke får mig til at smile og grine, og det er dejligt og trygt at være sammen med hende. Hun er også rigtig god til at give mig plads, siger han.

Han kalder albummet for en kærlighedsfortælling til både vennerne og sin forlovede, men også til sig selv.

- Kærlighed er vigtigt for mig. Også den til mig selv. Jeg har altid været meget usikker, men jeg føler, at jeg har fundet en ro, og at jeg har fundet mine gode sider, siger han.

Sidste år udkom Lord Siva sammen med produceren Vera med kæmpehittet "Paris", der blev et af de mest spillede numre herhjemme.

Det samarbejde har givet ham mod til at tage flere chancer musikalsk og give los for sine følelser i teksterne.

- I det miljø, hvor jeg startede min karriere, får popmusik ikke særlig meget respekt. Men jeg kan mærke, at mange af mine kolleger virkelig har taget det positivt, at vi lavede det nummer og turde at bryde nogle grænser, siger Lord Siva.

Han har aldrig brudt sig om skellet mellem musikalske genrer.

- Jeg tænker ikke så meget på regler og normer, når jeg laver musik. Og jeg kan godt lide, at folk ikke helt kan regne ud, hvad der kommer fra mig, siger han.

Mens "Paris" var på engelsk, er sangerens nye album på dansk fra ende til anden.

- Jeg føler, at jeg bliver bedre og bedre til at skrive og levere de sange, jeg går rundt med, siger sangeren.

- Og når det er sange om mig selv og med mit liv som udgangspunkt, så føles det naturligt at skrive på dansk, forklarer han.

Det føles også naturligt for ham at skrive om sine følelser.

For selv om Lord Siva er en ung mand, og mange af kollegerne i den gren af musikken, hvor han begyndte karrieren, gerne synger om dyre ure, biler og penge, så vil han gerne stå for noget andet.

- Jeg synes, at det er sejt, at man siger, hvordan man har det og tør at sætte ord på ting som følelser og sorg. Livet er jo ikke bare guld og grønne skove. Det er også nedture og hårdt arbejde, siger han.

Og det kan måske hjælpe andre, der kæmper med svære ting at høre, at de ikke er alene.

- Jeg synes, at det er vigtigt at lære de unge, at følelser er noget, vi er fælles om. Jeg håber, at jeg kan motivere lidt til, at følelser kan være seje, og at vi tør dele dem i en tid, hvor alt skal se så flot ud på facaden, siger han.

Albummet "Lys" udkommer fredag den 27. marts.

