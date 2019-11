Regelændringer fra oscarakademiet kan påvirke de danske chancer for at komme i betragtning til statuetten.

Oscarakademiet har lavet en række regelændringer, der allerede i år kan have indflydelse på chancerne for, at et dansk filmhold kan tage hjem fra Los Angeles og oscaruddelingen med den fornemme statuette i favnen.

Regelændringen betyder, at medlemmerne af akademiet nu skal dokumentere, at de har set 15 af de udenlandske film, der er indstillet til en nominering.

Tidligere skulle medlemmerne se filmene ved screeninger i Los Angeles, men nu kan de stemme, selv om de har set filmene andre steder, for eksempel ved filmfestivaler rundt om i verden, så længe de altså har set mindst 15 af de indstillede film.

Det skriver det amerikanske filmmedie Variety.

Akademiet har tidligere fået kritik, da den gamle model betød, at det mest var ældre, pensionerede medlemmer, der havde tid til og mulighed for at se de påkrævede film.

Samtidig bliver shortlisten nu udvidet fra ni til ti film, hvilket altså kan øge chancen for at en dansk film kan komme i betragtning..

Der er også kommet en regelændring til anden fase af udvælgelsen.

Før blev filmene på shortlisten kun vist i biografer i storbyerne New York, Los Angeles, San Francisco og London. Medlemmer af oscarakademiet, der så dem alle, kunne så stemme.

Nu har oscarkomitéen besluttet, at alle medlemmer, der ønsker at stemme, får mulighed for at streame filmene.

- Hvis de ser alle ti film kan de stemme, siger medbestyrelsesformand for oscarakademiet Larry Karaszewski ifølge Variety.

I september kunne Det Danske Filminstitut fortælle, at "Dronningen" med Trine Dyrholm i hovedrollen er valgt som et bud på en Oscar i år i kategorien Bedste Udenlandske Film.

Om den kommer med på shortlisten, bliver afsløret den 16. december.

De fem nominerede i kategorien offentliggøres i januar, og det bliver til den tid klart, om den danske film stadig er med i kapløbet om en Oscar.

Selve uddelingen af statuetterne finder sted den 9. februar 2020.

/ritzau/