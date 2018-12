Kuldsejlet kærlighed er blevet til spirende romancer hos flere danske kendisser.

Flere danske kendisser springer ind i det nye år med sommerfugle i maven.

Flere celebre par stod nemlig frem som kærester i 2018.

Blandt andre sangerinden Sys Bjerre og Panamah-musikeren Peter Lützen. Der er nemlig opstået sød musik mellem parret, som nu danner duo både foran og bag scenen.

Som børn gik de til violin sammen, men det var først, da Peter Lützens gruppe Panamah for omtrent ti år siden blev signet på Universal, der også var Sys Bjerres pladeselskab, at de begyndte at få øjnene op for hinanden.

- Vi fandt hurtigt ud af, at vi har en fælles kærlighed til kolde øl og god tobak, fortalte Peter Lützen til Ritzau i november.

Endnu en musiker fandt kærligheden i år. Thomas Buttenschøn stod frem som kærester med børneværten Mille Gori - også kendt som "Motor-Mille".

Thomas Buttenschøn blev sidste sommer skilt fra bloggeren og forfatteren Cana Buttenschøn.

Hun fandt også kærligheden igen, for 2018 startede nemlig med et brag for hende. Nytårsaften mødte hun nemlig Trio-kokken Simon Thrane.

Skuespilleren Alexandre Willaume blev tidligere i år skilt efter 22 års forhold, men i september stod han frem med sin nye kærlighed, Lillie Østergaard, ifølge Se og Hør.

/ritzau/