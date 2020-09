Skuespiller Ron Jeremy er anklaget for yderligere 13 seksuelle overgreb på kvinder i alderen 15 til 54 år.

Pornoskuespilleren Ron Jeremy risikerer op mod 250 års fængsel, efter at flere anklager om seksuelle overgreb har ramt den 67-årige skuespiller. Det skriver BBC.

I juni kom det frem, at Jeremy var anklaget for at voldtage tre kvinder samt et andet seksuelt overgreb.

Mandag er Jeremy blevet anklaget for yderligere 13 seksuelle overgreb mod kvinder, heriblandt en 15-årig pige. Den ældste af ofrene var en kvinde på 54 år.

Det melder anklagemyndigheden i Los Angeles, der har føjet 20 nye punkter til anklageskriftet, ifølge BBC.

De nye anklager daterer sig tilbage til 2004, mens det seneste overgreb skulle have fundet sted 1. januar i år i Hollywood.

Pornoskuespilleren var i forvejen anklaget for at voldtage en 25-årig kvinde i et hjem i West Hollywood i maj 2014.

Jeremy, hvis rigtige navn er Ronald Jeremy Hyatt, er også anklaget for seksuelle overgreb mod to kvinder på henholdsvis 33 og 46 år.

De skal have fundet sted ved to forskellige lejligheder på en bar i 2017, og i det ene af tilfældene er han anklaget for voldtægt.

I en fjerde hændelse har Jeremy ifølge anklagerne voldtaget en 30-årig kvinde på samme bar i juli 2019.

Jeremy har været varetægtsfængslet siden juni og har tidligere nægtet sig skyldig i anklagerne.

- Jeg er uskyldig i alle anklager. Jeg kan ikke vente, til jeg får mulighed for at bevise i retten, at jeg er uskyldig. Tak til alle for støtten, skrev Ron Jeremy i juni på Twitter.

Hverken Jeremy eller hans advokater har forholdt sig til de nye anklager.

Da magasinet Rolling Stone først bragte beskyldninger om Jeremys overgreb i 2017, sagde han, at han "aldrig havde og aldrig ville voldtage nogen".

Der blev i juni stillet en kaution på 6,6 millioner dollar svarende til knap 43,5 millioner danske kroner.

Jeremy har medvirket i over 2000 pornofilm, siden han begyndte sin karriere i 1970'erne.

Han har været i Guinness Rekordbog for at medvirke i flest voksenfilm, og i 2001 blev der lavet en dokumentar om ham ved navne "Pornostjerne: Legenden Ron Jeremy".

/ritzau/