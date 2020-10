Der var for få tangotrin, mente dommerne om dj'en Faustix' dans med partner Asta Björk i "Vild med dans".

Der var for meget show og for få tangotrin i dj'en Faustix dans med Asta Björk i fredagens udgave af "Vild med dans".

Faktisk var der for få trin til, at dommer Anne Laxholm rigtigt kunne bedømme dansen som en tango, lød det fra danseveteranen.

- Det er selvfølgelig fair nok, at de siger det, og det skal jeg nok komme videre fra, men jeg føler ikke, at der var så lidt tango i dansen, lyder det fra den professionelle danser Asta Björk.

- Med kæmpe respekt for deres ekspertise så synes jeg ikke, at det var så slemt, som de sagde, siger hun og tilføjer så:

- Men jeg skal nok komme med mere dans næste gang, for selvfølgelig tager jeg det til mig, forsikrer Asta Björk.

Ifølge Asta Björk var der ikke mere show i dansen, end hvad hun førhen har koreograferet gennem sine sæsoner i "Vild med dans".

Adspurgt, om hun og dommerne tager en snak bag scenen efter programmet, har hun ingen kommentarer.

- Jeg har selvfølgelig kæmpe respekt for dommerne, og det, de siger, men jeg kan selvfølgelig stadig blive lidt uenig i det, fordi jeg er en anden slags danser, end de er. Så vi behøver ikke at kunne lide de samme ting, lyder det fra Asta Björk.

Faustix var ærgerlig over, at det gik ud over ham.

- Som nydanser vil jeg jo gerne høre mere om min dans - gjorde jeg det egentligt godt?, spørger han retorisk.

- Ærligt, så har jeg ikke fået noget med fra dommerne, jeg kunne bruge videre. Det ville da have været dejligt at vide, om min holdning var god, og om jeg lavede nogle fejltrin. Jeg stod lidt tilbage uden at ane, om jeg var god til tango eller ej, lyder det fra Faustix.

Parret fik 18 point og endte tredjesidst i feltet.

- Jeg er glad for mig egen præstation og for Astas koreografi, og jeg synes, vi gjorde et virkelig godt stykke arbejde. I sidste ende handler det om, hvorvidt vi var glade for dansen, og det var vi, slår han fast.

- At dommerne var uenige, må vi tage med, men vi er videre. Så nu handler det om at se fremad til næste dans, lyder det fra Faustix, som i næste uge kaster sig ud i en pasodoble med Asta Björk.

"Vild med dans" bliver sendt igen næste fredag fra klokken 20 på TV2 og TV2 Play.

