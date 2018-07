'Nybyggerne'-vinderen har haft angst for sin egen krop, men nu står hun frem og viser modige billeder.

På sin Instagram story har Lise Vandborg fra ‘Nybyggerne’ taget et kontroversielt emne op og viser sig selv frem i en top uden bh – og også uden barm, og netop det faktum, at hun aldrig har haft den store massefylde for oven, har været et kæmpe problem for hende, da hun var yngre. Dengang troede hun nemlig, at hun var unormal og kunne ikke forstå, hvorfor hun ikke fik bryster ligesom alle andre.

»Det betød, at jeg begyndte at snyde mig selv og andre med alt for store bh’er. Jeg gjorde meget for at få det til at se ud som noget. Og år efter år skete der ingenting med størrelsen. Jeg opbyggede også en angst for at vise, hvordan jeg virkelig så ud. På stranden havde jeg t-shirt på. Jeg gik ikke i bad til idræt. Jeg viste mig ikke for nogen overhovedet – ikke engang min daværende kæreste. Og hold nu kæft, hvor har det været opslidende for mig! Total spild af tid og tårer«, skriver Lise på sin blog og fortsætter:

»Efter jeg er blevet ældre, ved jeg, at det ikke betyder en disse. Det har ikke været nemt at nå hertil. Jeg husker, hvordan jeg blev så mega træt af at være så hård ved mig selv, når jeg stod der uden tøj på. Tårer, had og en fortvivlet Michael, der bare ville have, jeg forstod, at jeg var smuk. Jeg gav mig selv et løfte, da jeg var 18. Jeg skulle smide alle bøjle bh’er ud, og jeg skulle tatoveres for at minde mig om, hvorfor jeg gjorde det her. Mit hoved skulle forstå, at selvom jeg har små bryster og er ked af det, så er jeg stadig smuk.«

Lise har kæmpet sig igennem sin angst for sin egen krop, og det fortalte hun om, da hun lavede et online foredrag, og nu opfordrer hun sine følgere til at gøre det samme ved at sende hende et billede af den kropsdel, de er mest utilfredse med ved dem selv.

Læs hele Lises indlæg på bloggen her.

