Der er sket en hel del, siden Maria og Kristian medvirkede i 'Nybyggerne'.

Tilbage i april blev vinderne af TV 2-programmet ‘Nybyggerne’ fundet. Det blev Charlotte og Fredrik, der løb med sejren og deres drømmebolig, mens de tre andre par måtte se skuffede til.

Maria og Kristian, der havde forvandlet gul lejlighed til en lille perle, var meget skuffede, da det blev afsløret, at de ikke blev vinderne. De var dog alligevel meget glade for den store oplevelse, de havde fået, ved at medvirke i programmet. Parret fortalte også, at deltagelsen i ‘Nybyggerne’ havde givet dem blod på tanden for at bygge endnu mere.

Det viser sig nu, at det er blevet en realitet, da Maria og Kristian er i fuld gang med at køre deres helt eget firma; Crafted by MK, som bygger på ønsket om at udtænke, udvikle og designe møbler og løsninger.

Tilbage i april afslørede Maria på parrets blog:

'I løbet af ‘Nybyggerne’ er vi blevet bevidste om, hvad der virkelig inspirerer os, hvad vi synes er fantastisk sjovt, og hvor regiende det er at udtænke, udvikle og designe nye løsninger. Derfor vil vi i vores nye virksomhed skabe indretningsløsninger med fokus på funktionalitet, sammenhæng, farver og dansk design, skabe nordiske møbler af krydsfiner og linoleum i alverdens farver, skabe speciallavede møbler til lige netop dit behov. Rent praktisk er Kristian gået ned i tid på Toms for at forfølge drømmen, og vi har lejet os ind i et snedker-værksted. Et lækkert et med store maskiner, mange års erfaring og enestående kompetencer udi snedkeriets fine kunst,' afslørede Maria.

To uger efter kunne parret løfte sløret for, hvordan den første tid var gået:

'Vores målsætning var at nå 500 følgere på Instagram indenfor den første uges tid, men den målsætning var til vores store glæde allerede indfriet efter bare en halv time. Inden der var gået 24 timer, havde vi rundet de først 2.000 følgere! 14 dage inde i vores nye iværksættertilværelse har vi dog allerede været i vildrede mange gange. Der er uendelig mange ting at tage stilling til, ting der skal gøres og tanker, der skal tænkes og føres. Heldigvis har vi besluttet os for at tage jer med på vores rejse, hvilket betyder, at vi altid har en hjælpende hånd vi kan række ud efter, det er guld værd,' skrev Maria på bloggen.

Maria og Kristian har i processen også gjort sig en del tanker om det at gå fra at være velkendte ansigter i et tv-program til at være dem selv og deres eget brand. Nu er det nemlig ikke længere en konkurrence mod de andre ‘Nybyggere’, men derimod en kamp for at opbygge deres eget brand. Der er ingen tvivl om, at det er et stort arbejde for parret, men de er bestemt godt i gang.

Tjek blot parrets blog ud HER samt Crafted by MK’s egen Instagram-profil HER. Se desuden et par billeder af deres fine arbejde herunder:

Søndags kaffeslabberas Hvad med et nyt Sofabord? ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #craftedbymk #craftedwithlove #smokeyblue #danskdesign #danishdesign #danskproduceret #nordichome #nordicliving #scandinavianhome #linoleum #colors #customized #foryou #specialdesign #pm Et opslag delt af Crafted by MK (@craftedbymk) den 29. Jul, 2018 kl. 4.09 PDT

Nyt Spisebord? ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #spisebord #olive #craftedbymk #craftedwithlove #danskdesign #danishdesign #danskproduceret #nordichome #nordicliving #scandinavianhome #linoleum #colors #customized #foryou #specialdesign #pm @jullelp Et opslag delt af Crafted by MK (@craftedbymk) den 28. Jul, 2018 kl. 8.05 PDT

Bord & bænk - i lige den linoleumsfarve du aller bedst kunne tænke dig - begge dele laves selfølgelig i skræddersyet mål lige til dit hjem Send os endelig en PM #craftedbymk #craftedwithlove #danskdesign #danishdesign #danskproduceret #nordichome #nordicliving #scandinavianhome #linoleum #colors #customized #foryou #specialdesign #pm Et opslag delt af Crafted by MK (@craftedbymk) den 26. Jul, 2018 kl. 10.47 PDT

Fuldt fokus Vi er på værkstedet hele dagen, så hvis du har lyst til at se vores store maskiner og hvordan vi arbejde - så kig forbi #glostrup #naverland #14 #værkstedsdag #craftedbymk #fuldfartfrem #ogsåpåenlørdag #komforbi #besøgos Et opslag delt af Crafted by MK (@craftedbymk) den 14. Jul, 2018 kl. 6.37 PDT

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.