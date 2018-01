Lise og Michael har udvidet familien, men kun for de næste 2,5 måneder.

Lise og Michael har udvidet familien, og familieforøgelsen varer de næste 2,5 måned. Lise, Michael og sønnen Villy vendte i starten af december hjem fra deres livs eventyr i Nicaragua, og det er netop her, Walkiria, som pt. bor hos Lise og Michael, kommer fra. Det fortæller Lise på parret blog.

'Så er de første par dage med Walkiria gået, men tingene er stadig så nye og forandrede, at hverdagen ikke helt har meldt sig endnu. For den skulle jo gerne vende tilbage. Hverdagen. Det er jo ikke bare et par dage, Walkiria besøger os. Nej, hun skal være i 2,5 måned. Det er lang tid for en 18-årig pige, som aldrig har været væk fra sin mor og søskende. Langt væk samtidigt. Men hun tager det indtil videre så fint,' skriver Lise.

Livet i Danmark er meget anderledes, end 18-årige Walkiria er vant til.

'Hun fortalte mig i går, at det var så anderledes at være her. Derhjemme står de op klokken 5-6. Så skal deres ‘hus’ ordnes. Gulvene er stampet jord, og for at det ikke bliver for tørt, skal de tre gange om dagen hælde vand på og stampe. Og så kalder madlavningen. Bålstedet skal tændes op og der skal laves ris, frijoles og hvad der ellers spises,' skriver Lise og fortsætter:

'Tænk engang en forandring hun kommer til her! Hun har sovet længe, hun har slænget sig på sofaen, og hun har set serier på Netflix! Det er så nice at se! Derudover har hun også brugt masser af tid med Villy, og jeg skal virkelig gøre hende opmærksom på, at hun ikke behøver at rydde op eller ikke behøver at “arbejde”. Det er jo ikke derfor, hun er her!'

Du kan læse resten af Lises indlæg her, hvor hun også fortæller om Walkirias første møde med en opvaskemaskine.

