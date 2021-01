Man siger, at når en dør lukker sig, så åbner der sig en ny. Det gælder for dj'en Martin Jensen.

I udlandet har de for længst lært at sige Martin Jensen - nu gælder det også herhjemme.

Martin Jensen har hittet verden over med numre som "Solo Dance" og "All I Wanna Do". Men nu vender den 29-årige dj tilbage Danmark og sætter sig direkte i dommerstolen i "X Factor".

Siden sit internationale gennembrud i 2015 med nummeret "Sí" har Martin Jensen været på farten, men det satte den verdensomspændende coronapandemi en midlertidig stopper for.

- Det har været et helvede og en gave, siger Martin Jensen og uddyber:

- Jeg lever jo af at spille musik og lave koncerter - ikke bare økonomisk, men også livsglæde-mæssigt - så det var rigtigt hårdt for mig personligt at sige farvel til det på ubestemt tid.

- På den anden side fik jeg mere tid til at se min datter, min lejlighed og mine venner, og så fik jeg jo tilbudt jobbet i "X Factor", fortæller han.

Havde corona ikke lagt verden ned, havde Martin Jensen formentligt takket nej til tjansen - han havde netop fået hul til det amerikanske marked.

Derfor kan han heller ikke svare på, om han vil vende tilbage som dommer, hvis han får tilbuddet, såfremt verden har normaliseret sig igen om et års tid.

- Det kan godt være "X Factor" betaler en fin sum, men det er ikke nok til at holde Martin Jensen-projektet kørende - jeg har et fuldtidsansat team, der bor i København og er flyttet hertil.

- Så for det første skal jeg rent økonomisk sætte mig ned og se på, om det kan svare sig, og for det andet så skal jeg mærke, hvor min energi er, når jeg er færdig med "X Factor". Det ved jeg ikke nu, siger han og fortsætter:

- Det kan jo være, økonomien slet ikke har nogen betydning, og jeg siger ja med det samme. Det har overrasket mig, hvor meget det har grebet mig indtil videre. Det har været så spændende, udfordrende, nyt, sjovt og lærerigt.

Mens Martin Jensen dommerdebuterer i "X Factor", vender veteranen Thomas Blachman tilbage i sin 13. sæson, mens popstjernen Oh Land tager sin tredje sæson bag bordet.

Auditionrunderne, five chair challange og bootcampen er blevet optaget og sendes nu, indtil liveshowene går i gang den 26. februar.

I sidste sæson tog Thomas Blachmans unge artister alle finalepladserne, men for Martin Jensen er ambitionen ikke at vinde "X Factor", men at finde talent.

- Jeg havde ikke fattet, at det også var en intern konkurrence, før vi kom til tredje audition. For mig er det ikke os, der skal kæmpe om noget som helst. Vi har den største opgave i at få vores artister til at skinne allerbedst muligt, siger han og fortsætter:

- Vi står med et andet menneskes liv, så det skal ikke ende med, at vi mundhugges til et eller andet liveshow. Det er jo ikke det, det handler om, mener Martin Jensen.

Forholdet mellem de tre dommere er allerede familiært.

Især med Thomas Blachman, fortæller Martin Jensen.

- Vi ses også privat. Det er rigtigt rart. Han er fantastisk sjov og herlig ud over det sædvanlige, siger han.

- Det er en rigtig rar følelse at have en, der holder dig lidt i hånden i det her. Derfor er det også lidt underligt, at vi er konkurrenter.

Ligesom at han selv vil byde ind med konstruktiv kritik til de sine meddommeres deltagere, håber han, at de vil gøre det samme med hans.

- Selvfølgelig er det tv, og det skal være underholdende, men vigtigst af alt skal vi give de mennesker, der kommer ind, en chance og nogle redskaber, som de kan arbejde med efterfølgende og gå ud og blive individuelle artister, siger Martin Jensen og fortsætter:

- "X Factor" handler om at finde de mennesker, der har talent, og som der tør og har viljen til at gå det ekstra. Det er det, vi burde hjælpe hinanden med. Og det synes jeg virkelig, at vi har gjort indtil videre. Og det så bliver ved med at fungere, når kameraerne ruller til liveshows, det kan jeg ikke svare på.

"X Factor" får premiere den 1. januar klokken 20.00 på TV2.

/ritzau/