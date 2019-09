På nogle punkter vil Marianne Eihilt gerne forbedre sig i sin nye rolle som dommer i "Vild med dans".

Marianne Eihilt er den nye dommer i klassen i efterårets sæson af "Vild med dans", og fredag aften skulle hun for tredje gang uddele karakterer og kritik til deltagerne i det populære danseprogram.

Hun føler, at hun er faldet godt til i dommerpanelet, hvor hun har overtaget pladsen fra dommerveteranen Britt Bendixen.

- Jeg er blevet taget så godt imod af de tre andre dommere og hele holdet bag programmet, og jeg har fået søde beskeder fra Britt Bendixen, så jeg kunne ikke have ønsket mig en bedre start, siger hun.

Dog kan Marianne Eihilt mærke, at hun skal øve sig i at give deltagerne ros og kritik på en klar og tydelig måde.

- Jeg har haft nogle ting, som jeg gerne ville forbedre. I første program følte jeg, at jeg talte meget hurtigt, for det gør jeg normalt, og når jeg bliver begejstret, så går det bare hurtigere og hurtigere.

- Der kunne jeg mærke, at jeg var nødt til at begrænse mig selv lidt. Altså prøve at tale langsommere og tydeligere, men samtidig ikke tale i for lang tid. Det synes jeg allerede, jeg er blevet bedre til, siger hun.

Marianne Eihilt er også begyndt at sænke skuldrene lidt.

- I aften (fredag, red.) kunne jeg mærke, at jeg slappede mere af i rollen og blev lidt mere mig selv, og det er jeg glad for.

- Jeg siger tit mange mærkelige ting, som lige falder mig ind, og det har jeg også lyst til at kunne gøre i programmet, siger hun.

Marianne Eihilt har tidligere været med i seks sæsoner af "Vild med dans" som professionel danser, hvor hun to gange har vundet konkurrencen med henholdsvis Robert Hansen i 2007 og Joachim B. Olsen i 2008.

Sidst hun deltog i programmet som professionel danser var i 2011, hvor hun dansede med skuespiller Tommy Kenter.

Hendes baggrund giver hende en vis fordel i dommerpanelet, mener hun.

- De tre andre dommere har mere erfaring end mig, men jeg har den fordel, at jeg har været med som danser, så jeg ved lige præcis, hvad deltagerne føler, og hvor nervøs man er, når man pludselig står foran dommerne og skal have ros eller kritik, siger hun.

"Vild med dans" bliver vist hver fredag klokken 20.00 på TV2.

/ritzau/