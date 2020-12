I en ny dokumentar kommer man ifølge DR helt tæt på prinsen og hans kamp med at finde sin plads og sin rolle.

Næsten tre år efter sin død bliver en række lydbånd, der hidtil ikke har været afspillet offentligt, nu en del af en ny dokumentar om prins Henrik.

Det annoncerer DR, som viser dokumentaren, "Dronningens mand", i begyndelsen af det nye år.

Her kommer man helt tæt på mennesket prins Henrik og hans kamp med at finde sin plads i Danmark og finde sin rolle som dronningens mand.

- Jeg vil have en identitet. Jeg er uden identitet og uden ligestilling, lyder det ifølge DR.

Dokumentarfilmen bygger på lydoptagelser, som journalisten Stéphanie Surrugue lavede med prins Henrik under tilblivelsen af den anmelderroste biografi "Enegænger", som udkom i 2010.

Prins Henrik døde i en alder af 83 år efter et sygdomsforløb den 13. februar 2018 på Fredensborg Slot, hvor han ifølge kongehuset ønskede at tilbringe sin sidste tid.

Året forinden havde han meddelt, at han ikke ønskede at blive begravet ved siden af sin hustru, dronning Margrethe, i Roskilde Domkirke som planlagt.

Han gjorde det klart, at beslutningen udsprang af en årtier lang utilfredshed med, at han ikke var ligestillet med sin kone ved at få titlen af konge.

Dokumentaren vises den 3. januar 2021 på DR1.

/ritzau/