2021 er begivenhedsrigt for michelinkokken Dak Wichangoen.

Det er efterhånden et helt årti siden, at "Masterchef" fik premiere på dansk tv, men for første gang i de ti år bliver dommertrioen nu udvidet til en firkløver.

Den 34-årige køkkenchef fra den michelinhædrede restaurant Kiin Kiin, Dak Wichangoen, kommer nemlig til at udgøre dommerkvartetten sammen med de rutinerede herrer Jakob Mielcke, Thomas Castberg og Jesper Koch.

Hun har tidligere været gæstedommer i programmet, men bliver nu en fast del af smagsdommerne.

- Jeg elsker at give fra mig og lære fra mig, så det er så fedt at være med i et program, hvor man kan få lov til at give deltagerne og dem bag skærmen viden om det fag, man er god til og elsker, siger Dak Wichangoen.

- Det var lidt angstprovokerende at stå der som fast dommer, men jeg har en tendens til bare at kaste mig ud i ting, så jeg tænkte: "Hvorfor ikke?".

Faktisk havde Dak Wichangoen sin allerførste tv-optræden som gæstedommer i "Masterchef".

Siden har hun medvirket i "Madklubben" på TV2 og i "Maddysten" på DR.

Nu vender hun altså tilbage til det program, hun tv-debuterede i, side om side med Jesper Koch, som hun faktisk stod i lære hos.

- I starten var det lidt angstprovokerende, for det var lidt, som om at man hopper ind i elevrollen engang imellem, uden at man faktisk lægger mærke til det. Samtidig føler jeg mig enormt stolt over at stå ved siden af ham, siger Dak Wichangoen og fortsætter:

- Inden vi gik i gang, var jeg i tvivl, om jeg ville lidt tilbageholdende. Men jeg har altid sagt min mening og ikke holdt mig tilbage, så længe at jeg har kunnet redegøre for, hvorfor jeg har været uenig i noget. Man kan ikke bare sige, at man syntes, noget er ulækkert. Man skal kunne begrunde det.

Under de første optagelser bar Dak Wichangoen på en sød hemmelighed, som hun først senere indviede holdet i.

Da timingen var rigtig, afslørede hun nemlig, at hun venter en datter med sin kæreste, tidligere danmarksmester i latindans og i dag direktør på Mads Vads danseskole, Anders G. Jensen, som hun mødte under sin deltagelse i "Vild med dans" i 2017.

- Vi var halvanden måned inde i optagelserne, da jeg endelig kunne melde det, så det var en lettelse, fortæller Dak Wichangoen med et grin.

- Jeg var også blevet lidt rund og kunne ikke så godt passe mit tøj. Men det var også svært at skjule, at man havde taget otte kilo på på to måneder, når man kun er 1,50 meter høj.

Som mange andre gravide oplever det, var Dak Wichangoen også påvirket af kvalme. Men heldigvis forværrede mad det ikke.

- Jeg spiste for ikke at få kvalme. Det var jo et plus, når nu jeg skulle lave et madprogram, siger hun.

- Jeg har altid haft en god appetit, men der var det ekstremt. Jeg spiste hele tiden. Jeg har aldrig rigtig været en sukkergris, men det skal jeg love, at jeg blev!

- Før jeg blev gravid, rørte jeg ikke kage. Jeg kunne godt spise det, men jeg har aldrig "cravet" det. Men her skulle jeg have kage! En kage for mig selv!

Efter planen kommer parrets lille pige til verden engang i april, og Dak Wichangoen er ved at forberede sig til den livsomvæltende rolle.

Under nedlukningen laver Kiin Kiin takeaway, men Dak Wichangoen befinder sig ikke i køkkenet. Hun er derhjemme - dels fordi gravide i tredje trimester grundet coronapandemien rådes til at være ekstra påpasselige ud fra et forsigtighedsprincip - men også fordi hun er mærket af tyngden.

- Jeg er 1,50 meter høj, så det er begrænset, hvor meget jeg kan lave nu, jeg er blevet 15 kilo tungere.

- Jeg er ikke så hurtig på fødderne, som jeg ellers er, og jeg kan godt blive lidt træt, så jeg er bange for at gå i vejen end at gøre gavn, fortæller hun.

Samtidig giver det også en glidende overgang til kokkene, som skal styre køkkenet, mens hun er på barsel.

Dak Wichangoen har besluttet sig for ikke at stresse over, hvad der skal ske inden og efter barslen.

Lige nu er det største fokus på den lille ny, som er længe ventet og højt ønsket, og så må resten falde på plads til den tid.

- Jeg har aldrig lagt en plan. Jeg er altid gået med min mavefornemmelse. Og hvis jeg føler, at det er på tide - efter så mange år - lige at hive stikket i en kort periode, så er det måske det rigtige at gøre, siger hun.

- Jeg synes selv, jeg har bygget en karriere op, hvor jeg har foden inde, så mon ikke man kan sparke døren op, når man vil tilbage.

Dak Wichangoen blev udlært kok i 2009 og blev allerede året efter ansat på Kiin Kiin, så tingene er gået stærkt, fortæller hun.

Derfor har det givet hende fornyelse at medvirke i "Masterchef", som hun håber at vende fast tilbage i.

- Jeg har aldrig nået at sidde og tænke, hvor skal jeg hen, hvor langt er jeg nået, og hvad jeg sigter efter. Det er ligesom bare kommet af sig selv, og så er jeg gået med min mavefornemmelse. Det er 7-9-13 gået godt indtil videre, og det er jo bare dejligt.

- Nu har jeg lavet det samme i så mange år, så det er sundt at prøve noget nyt, og at der bliver rusket op i ens hverdag, siger hun.

- Det var også skønt at se ilden i øjnene på deltagerne, for når man har stået i det samme hver dag i mange år, så ser man måske ikke altid længere, hvor fed branchen er, og hvor meget den giver en.

For Dak Wichangoen er mad ikke bare mad.

- Jeg blev ikke kok, fordi jeg syntes, det var fedt at lave mad. Jeg har faktisk aldrig drømt om det. Grunden til, jeg blev kok, var, at jeg associerede mad med at være sammen og hygge sig. Det giver mig livsglæde.

- Jeg lærer også meget af mad kulturmæssigt, fordi man kan møde nye mennesker. Jeg hader at stå alene i et køkken. Jeg elsker at lave mad med andre eller bare have andre i køkkenet med mig. Mad bringer folk sammen, siger Dak Wichangoen.

"Masterchef" har premiere på TV3 og Viaplay den 1. februar.

/ritzau/