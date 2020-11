Skuespilleren Jon Lange har sluttet sig til holdet foran kameraet på successerien "Sygeplejeskolen".

Tredje sæson af TV2 Charlies successerie "Sygeplejeskolen" ruller netop nu over skærmen, og der er både gensyn med gamle kendinge og nye navne i kitlen.

Skuespilleren Jon Lange har nemlig entreret det fiktive sygehus Fredenslund som kirurgen John Neumann.

- Vi har jo set "Sygeplejeskolen" derhjemme, konen og jeg, og synes, det er et fantastisk, varmt, hyggeligt og charmerende univers, man bare får lyst til at hoppe ind og være med i, lyder det fra Jon Lange.

- Det er så heldigvis sket, og jeg har været så heldig at få en rolle, hvor jeg får lov til at ruske det hele lidt op ved at gøre lidt op med nogle gamle patriarkalske mønstre med et nyt og friskt syn på tingene, og det er jo altid sjovt, siger den 40-årige skuespiller.

Inden optagelserne gik i gang, mødtes Jon Lange med en kirurg for at få et indblik i en verden, de færreste får fra dén side af skalpellen.

- Det var meget lærerigt at høre ham fortælle, hvordan han går til det, siger Jon Lange og fortsætter:

- Det er jo et arbejde, hvor man render rundt med folks liv i hænderne hver dag. Man kan ikke sætte sig ned og skære i mennesker og være bange for, om de klarer den eller ej. Man er nødt til at se det som et stykke arbejde.

Foruden Jon Lange er også Molly Egelind, Jens Jørn Spottag, Benedikte Hansen, Jesper Groth, Anette Støvelbæk og Katrine Greis-Rosenthal på rollelisten, og de går igen fra de foregående sæsoner, men det har været nemt at blive en del af holdet hurtigt.

- Der er mange scener, der skal afvikles på en dag, men vi er samme sted på Sankt Hans Sygehus i Roskilde, så der er kun fem minutter mellem hver location, og man kan nå at skifte kostume på tre minutter, så det er en effektiv og velsmurt maskine, og så er det bare nogle geniale kolleger.

- Jeg kender mange af dem fra før - de er så søde og rare - så det er ligesom at komme hjem igen. Det har kørt som smurt, siger Jon Lange med et smil.

Der er ikke kun på tv-skærmen, at Jon Lange i øjeblikket kan ses.

Han er nemlig også aktuel i Folketeatrets opsætning af "Robin Hood" i rollen som den onde prins John.

- Det er min første familieforestilling, hvor mine børn kunne komme ind og se mig spille. Så det er en premiere, jeg har glædet mig til i mange år, uden at jeg vidste, hvad det skulle blive for en, fortæller Jon Lange.

- Jeg arbejder stort set hele tiden, og når jeg ikke gør, så har jeg en vidunderlig familie, som jeg får mulighed for at bruge tid med. Jeg føler lidt, jeg løber indenom, fordi jeg hygger mig så meget med det, jeg laver.

"Sygeplejeskolen" kan ses på TV2 Charlie søndag klokken 20.50.

/ritzau/