Suzanne Collins, forfatter til "Hunger Games"-serien", er klar med en ny bog i 2025. Filmen udkommer i 2026.

En ny roman i "Hunger Games"-bogserien vil blive udgivet næste år.

Det oplyser forlaget Scholastic ifølge The Guardian torsdag.

Den kommende bog vil blive den femte i rækken og vil få titlen "Sunrise on the Reaping". Direkte oversat til dansk betyder det "solopgang på høsten".

Romanen ventes at blive udgivet 18. marts 2025.

Amerikaneren Suzanne Collins er forfatteren bag den populære "Hunger Games"-bogserie, som også er blevet filmatiseret.

Produktionsselskabet Lionsgate, som står bag filmatiseringerne, har torsdag meldt ud, at "Sunrise on the Reaping" også vil blive udgivet som film.

Den vil kunne ses 20. november 2026.

Handlingen i "Sunrise on the Reaping" finder sted 24 år før handlingen i den første bog, "Dødsspillet" fra 2008, og 40 år efter handlingen i den seneste bog, "En fortælling om sangfugle og slanger", fra 2020.

Ifølge The Guardian udtaler Suzanne Collins, at "Sunrise on the Reaping" er inspireret af filosoffen David Humes idé om implicit underkastelse og hans citat, "den lethed, hvor de mange styres af de få".

- Historien tog et dybere dyk ned i brugen af propaganda og magten hos dem, der kontrollerer fortællingen. Spørgsmålet "rigtigt eller ikke rigtigt" virker mere presserende for mig hver dag.

De første fire "Hunger Games"-bøger er samlet set blevet solgt i over 100 millioner eksemplarer og er blevet oversat til en lang række sprog.

Også filmene har været kæmpe hits. Den seneste film "En fortælling om sangfugle og slanger" indtjente over 337 millioner dollar, som svarer til mere end 2,3 milliarder kroner.

En række kendte skuespillere inden for filmverdenen har medvirket i "Hunger Games"-filmene. Blandt dem er Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Hunter Schafer, Viola Davis og Peter Dinklage.

/ritzau/