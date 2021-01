Snart kan du møde de fem familier i "Årgang 2020", som tager over efter dokumentarprojektet "Årgang 0".

Ved årtusindskiftet kom Danmark på fornavn med blandt andre Rachel og Stephanie, som var hovedpersoner i TV2-serien "Årgang 0".

Og nu er en helt ny årgang klar til at gøre dem kunsten efter og gøre entré på skærmen.

Det sker i programmet "Årgang 2020", som TV2 nu kan afsløre får premiere den 28. januar.

I det nye dokumentarprojekt følger man fem par, der alle havde termin i første kvartal af 2020. Planen er, at familierne bliver fulgt frem til år 2038 - når børnene fylder 18 år.

Parrene kendte på forhånd børnenes køn, så der er en blanding af drenge og piger - og så er familierne spredt ud over hele landet.

- Da vi efterlyste medvirkende til "Årgang 2020", var vi på TV2 spændte på, om det overhovedet kunne lade sig gøre at gentage et så stort og langstrakt tv-projekt.

- Men vi fik rigtig mange henvendelser fra familier, der ønskede at "skrive tv-historie" sammen med TV2, sagde programredaktør Nikolaj Daugberg til TV2, da de afslørede, at programmet var på vej.

I de nye programmer møder man Lisbeth og Christian på 29 og 42 år, som får deres tredje barn - en lille pige. De bor i Espergærde i Nordsjælland.

Også et andet par fra Sjælland gør deres entré, nemlig Maria og Daniel på 21 og 23 år fra Lyngby. De får deres første barn, som er en dreng.

Og de er ikke de eneste førstegangsforældre. Også fynboerne fra Morud Mette og Jonas på 32 og 33 år får en lille dreng.

- Det startede med at være en spontan idé blot for eventyrets skyld.

- Men nu ser vi en helt unik mulighed for at give vores barn et særligt indblik i vores udfordringer som forældre, i stedet for at det bliver genfortalt i en 30 år gammel efterrationalisering, hvor der bliver poleret de helt rigtige steder, har parret tidligere fortalt til TV2.

I programmet kommer man også en tur til byen Mjels på Als, hvor Lena og Mads på 26 og 25 år får en dreng, som er deres andet barn.

Det sidste par, Maria og Nikolaj på 27 og 26 år, bor i Mørke på Djursland.

De fortæller, at de selv er vokset op med programmet og har en stor kærlighed til det. Og nu skal de altså selv være med sammen med deres første barn, som er en lille pige.

/ritzau/