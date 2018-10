To, tre og fire stjerner er hvad anmelderne kan svinge sig op på efter at have set "Bohemian Rhapsody".

"Pæn historie om verdens største rockband", "Freddie på film er stadionrockudgaven af en biopic", "Eklatant brøler skæmmer filmen om Freddie Mercury".

Sådan lyder et udsnit af anmeldelserne af den nye film om det britiske rockband Queen, "Bohemian Rhapsody", der rammer de danske biografer torsdag.

- For Queen-fans er "Bohemian Rhapsody" underholdende og generøs. Men selv om man forstår, hvorfor filmen vælger at gå ud on a high note (det havde været uværdigt at slutte på Mercurys fysiske deroute som aidspatient), sidder man tilbage med en uforløst følelse, skriver Soundvenues anmelder, som giver tre ud af seks stjerner.

Han peger desuden på en ting i manuskriptet, der rammer helt ved siden af:

- Anthony McCartens manuskript begår en eklatant brøler ved at gøre Mercury syg umiddelbart inden Live Aid i 1985, når han først fik stillet aidsdiagnosen i 1987 (og Queen i øvrigt indstillede al koncertaktivitet netop af samme årsag).

Politikens Kim Skotte kvitterer ligeledes med tre hjerter ud af seks og kalder "Bohemian Rhapsody" "en helt igennem gennemsnitlig musikfilm".

Han mener, at den falder i to halvdele.

- Den første er en komedie. Den anden en tragedie. Den første er jeg ret vild med. Den anden er jeg meget lidt vild med, skriver han.

Berlingskes filmanmelder Louise Kidde er en anelse mere begejstret og svinger sig op på fire stjerner.

Det er dog først og fremmest musikaliteten, der bærer filmen, mener hun og peger på selve sangene, Freddie Mercurys imponerende stemme og flamboyante sceneoptræden. Og ikke mindst:

- Den legendariske fortælling om en 20 minutters optræden ved Live Aid i 1985, der gik over i rockhistorien som en af de fedeste liveoptrædener nogensinde (og er genskabt ned til mindste detalje i filmen!).

Men selve portrættet af Freddie Mercury sidder ikke helt i skabet, mener anmelderen, som savner dybde i filmen.

Dog roser hun skuespilleren Rami Maleks hovedrollepræstation.

- Han har tydeligvis nærstuderet Freddy Mercurys mindste scenebevægelse i en grad, der ikke kan undgå at imponere, skriver hun.

Også Jyllands-Postens anmelder giver fire ud af seks stjerner.

- Der findes altid to udgaver af en historie: den pæne og den sande. Vi får næppe hele sandheden i "Bohemian Rhapsody", men musikken lever i bedste velgående, skriver anmelderen.

Kristeligt Dagblads Karen Dyssel sidder tilbage med en række ubesvarede spørgsmål og mener, at filmen aldrig bryder fri. Hun nøjes med at give "Bohemian Rhapsody" to ud af seks stjerner.

/ritzau/