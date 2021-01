Fremtidsforsker og forfatter Louise Fredbo-Nielsen har selv stået et lignende sted som nogle af deltagerne.

Et hold knivskarpe eksperter er for 26. sæson i træk klar til at hjælpe danskere i økonomisk uføre i TV3-programmet "Luksusfælden".

I den nye sæson får de økonomiske eksperter Sesilie Munk Stenderup, Kenneth Hansen og veteranen Jan Swyrtz fra femte afsnit følgeskab af fremtidsforsker og forfatter Louise Fredbo-Nielsen.

Det annoncerer Nordic Entertainment Group i en pressemeddelelse.

Den nye ekspert trækker på egne erfaringer - både privat og professionelt - i programmet, fortæller hun.

- Der er rigtig mange, der ikke tror på, at de kan finde ud af penge, tal og budgetter - mange, der tror, at de er for dumme til at have styr på det, og at man minimum skal gå i mørkeblåt jakkesæt og arbejde i en bank for at kunne finde ud af penge. Det kender jeg alt til, siger Louise Fredbo-Nielsen i pressemeddelelsen og fortsætter:

- På trods af en kandidatuddannelse fra CBS har jeg i mange år følt mig som en idiot, når det kom til økonomi. Og jeg kender alt til følelsen af at være et sted, hvor man ikke føler, at man kan bunde. Men jeg ved også, at langt de fleste sagtens kan lære det, og det budskab er vigtigt for mig at få ud, siger hun.

Louise Fredbo-Nielsen er uddannet cand.merc. i International Business & Politics fra Copenhagen Business School, Sciences Po i Paris og Guanghua School of Management i Beijing og har specialiseret sig i innovation og iværksætteri.

Hun er forfatter til bogen "Sæt kursen: Sådan lærer du at investere på 8 uger", holder foredrag og workshops, og så har hun været med til at opstarte bevægelsen Kvindeøkonomien, som arbejder for økonomisk ligestilling.

- Jeg synes, at det er en gave, at jeg kan være med til at give deltagerne en hjælpende hånd med at få styr på deres økonomi, siger hun videre i pressemeddelelsen.

- Hvis der er rod i økonomien, er der mange andre ting, som man ikke kan overskue. At vi har styr på økonomien er fundamental for vores velbefindende, siger Louise Fredbo-Nielsen, der privat er 36 år, Søllerød-bosat nordjyde, gift og mor til to små børn.

26. sæson af "Luksusfælden" får premiere på TV2 og Viaplay den 9. februar.

Se teaseren for den nye sæson her: https://www.viafree.dk/embed/programmer/underholdning/luksusfaelden/saeson-26/1049154

/ritzau/