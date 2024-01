En tidligere revisor har skabt røre i fyrstehuset i Monaco. Han beskylder fyrst Albert og især fyrstinde Charlene for at have et vanvittigt privatforbrug.

Blandt andet skulle fyrstinden have brugt 111 millioner kroner på otte år. Desuden beskyldes hun for at gøre brug af illegal arbejdskraft.

De voldsomme beskyldninger er blevet bragt i fire artikler i den franske avis Le Monde i denne uge. Og de har formentlig lagt en dæmper på fyrstinde Charlenes 46 års fødselsdag torsdag.

Beskyldningerne kommer fra en af fyrst Alberts nærmeste betroede gennem 20 år, fyrstehusets tidligere revisor Claude Palermo. Og de er af så alvorlig en karakter, at Claude Palermo, der også fungerede som fyrstehusets rådgiver, ikke ubekymret længere færdes alene.

Blandt andet anklages fyrstinden for at have brugt illegal arbejdskraft som barnepiger for parrets børn. Foto: Valery Hache/AFP/Ritzau Scanpix

Han siger til Le Monde, at han er ikke decideret er paranoid.

»Men jeg har fået at vide: 'Du ved, at du er oppe mod en masse meget magtfulde mennesker, og at vi har fået nogen ned med nakken for mindre',« siger han.

Omdrejningspunktet for historien er fem notesblokke og en pludselig fyring i juni 2023. Her blev 67-årige Palermo fyret fra paladset. Paladset anklager ham for underslæb.

Men den beretning er ikke korrekt, hvis man spørger Palermo. Han mener, at fyringen skete, fordi han havde fået indblik i for meget – og hermed mener han særligt fyrsteparrets opsigtsvækkende pengeforbrug:

»Det blev nødvendigt at fjerne mig,« fortæller Palermo, der siden 2005 passede på fyrstefamilien Grimaldis astronomiske formue på over én milliard euro – et job, som han overtog efter sin far.

Men det er også nogle grelle anklager, som Palermo kaster efter den stenrige familie.

Ifølge Le Monde har avisens journalister mødtes med Palermo ved flere lejligheder og fået verificeret Palermos historier hos andre vidner. Derudover har de fået adgang til Palermos fem notesbøger, hvor han noterede alle de vigtige oplysninger.

Blandt Claude Palermos afsløringer er fyrsteparrets astronomiske pengeforbrug.

Fyrst Albert og fyrstinde Charlene. Foto: Valery Hache/AFP/Ritzau Scanpix

Ifølge Daily fremgår det af Le Monde, at fyrstinde Charlene blandt andet skulle have fået mere end 7,5 million kroner om året i lommepenge, samt at hun skulle have hyret illegale immigranter til en løn på under 670 kroner om dagen.

Det fremgår også, at Palermo advarede fyrst Albert om, at fyrstinden havde en filippinsk kvinde ansat der 'bandt hunde fast i badet'. Det fremgår dog ikke, hvad hun gjorde ved hundene.

Og da fyrsteparret i 2014 fik tvillingerne Jacques og Gabriella, så blev der ifølge Palermo også hyret illegale barnepiger til de små poder.

På trods af fyrsteparrets angivelige brug af illegal arbejdskraft, havde parret ifølge den tidligere revisor ingen kvaler ved at bruge over 5 millioner kroner på festlighederne i forbindelse med tvillingernes dåb.

I 2016 spærrede Palermo også øjnene op, da fyrstinden angiveligt bad om over en halv million kroner til at leje en villa på den franske ø Korsika.

Den tidligere revisor undrede sig over det store beløb og advarede mod, at det var en farlig praksis at tage penge fra puljer, der ikke var afklaret i forhold til skat.

Men Palermo beretter også om endnu mere lyssky sager, som da han skulle hjælpe fyrst Albert med diskret at finde en lejlighed i Monaco tilbage i 2012

Eller om hvordan fyrst Albert havde en hemmelig bank i Frankrig, hvorfra han hvert år betalte millioner til sine tidligere elskerinder og de børn, han fik med dem – den 31-årige Jazmin Grimaldi samt den 20-årige Alexandre Coste-Grimaldi.

Fyrst Albert har ikke lyst til at svare på kritikken. Foto: Pool/Reuters/Ritzau Scanpix

Afsløringerne om, at fyrst Albert har fået flere børn uden for ægteskabet er dog ikke ny. Senest i 2021 blev der ført en ny faderskabs skab om hvorvidt fyrsten også skulle være far til et tredje barn udenfor ægteskabet.

Palermo har flere gange været så frustreret over fyrsteparret ekstraordinære pengeforbrug, at han skrev noter til sig selv i notesbøgerne:

»Det er skørt. Jeg har ingen kontrol over fyrstindens forbrug,« skrev han blandt andet ifølge Le Monde skriver Daily Mail.

De mange afsløringer har givet genlyd både i og udenfor det lille fyrstedømme ved Middelhavet.

Fyrst Albert benægter anklagerne.

»Anklagerne som bliver fremført mod mig og mod Staten (Monaco) og dens institution viser hans (Palermos, red.) natur og manglende respekt. … som han har for familien og fyrstedømmet,« udtaler han ifølge Daily Mail.

I stedet anklages Palermo for underslæb. Men det benægter den tidligere revisor, der mener, han bliver uretfærdigt behandlet.

»Jeg er hverken korrupt eller en tyv,« siger han.