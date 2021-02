Skuespilleren Andreas Jebro er gift med Amalie Dollerup, som spiller bestyrerinden Amanda i successerien.

Det var yderst velkendte rammer, der mødte skuespilleren Andreas Jebro, da han landede rollen som arkæologen Claus Villumsen, der tjekker ind på "Badehotellet" i den ottende sæson af TV2's store seersucces.

Forrige sommer, da syvende sæson skulle i kassen, var han nemlig med på settet, men bag kameraet.

Andreas Jebro er gift med skuespillerinden Amalie Dollerup, som spiller bestyrerinden Amanda i "Badehotellet", og kort inden optagelserne dengang gik i gang, var parret netop blevet forældre til sønnen August.

- Jeg har været absurd meget med derude, for hele sidste sæson gik jeg rundt med vores dreng på maven i en vikle, imens Amalie optog, fortæller Andreas Jebro.

- I pauserne kom hun over med kys og kram og sørgede for, at vores dreng fik noget at spise, og så gik jeg ellers lange ture og trådte gulvbrædderne tynde, så jeg kendte alt det bagved rigtig, rigtig godt, siger han og fortsætter:

- Jeg kender folkene på produktionen, i systuen og i frisørsalonen virkelig godt, for der har jeg gået rundt med August og hygget os og fået tiden til at gå, og de har elsket, at vi kom fordi, og han bare lå og pludrede.

Men denne gang var det slut med at sidde ude i kulissen for Andreas Jebro.

- Den helt basale forberedelse med at lære teksten og forstå min karakter har været første skridt, og så har jeg jo snydt lidt hjemmefra, siger han med et grin.

- Det har været Amalies hjemmebane i mange år, så jeg har kunnet suge alle de gode tips og trick fra hende og fra de andre kolleger, så det har jeg haft stor glæde af. Det må jeg sige, siger den 36-årige skuespiller.

- Jeg har gået og trukket på alt ekspertisen fra min kære hustru og spurgt lidt ind til de lavpraktiske ting - hvordan fungerer det i regiet og sådan noget - så der har jeg jo bare kunnet få alle guldkornene, som har gjort det nemmere at gå på arbejde.

- Det har været meget trygt, men også spændende, stort og nyt nu at være med til at producere det, i stedet for at være den, der bakkede op om det og sørgede for, at det kunne blive produceret, og min hustru kunne stå der, fordi jeg kunne tage slæbet bagved.

Andreas Jebro har også flere scener med Amalie Dollerup i "Badehotellet", og det er langt fra første gang, at de to spiller sammen.

De har før stået over for hinanden i flere forestillinger - blandt andet da de begge var på Aalborg Teater.

- Vi står der begge i et professionelt regi og har stor respekt for hinandens arbejde. Vi er ikke i tvivl om, at vi hver især kan noget specielt, så det var endnu engang meget nemt at indgå i arbejdet sammen, siger Andreas Jebro og fortsætter:

- Det har været en stor fornøjelse at være på set sammen, og så kan man altid gå ud i pausen og kysse og kramme og snakke lidt om det hele bagefter.

Andreas Jebro blev uddannet skuespiller fra Aarhus Teater tilbage i 2007 og har befundet sig det meste af sin karriere på landets teaterscener, og det er også der, at han allerede er i sving med sin næste rolle.

Han skal nemlig snart i gang med prøverne på forestillingen "Ebberød Bank 2.0" på Det Kongelige Teater - en forestilling, som blandt andre er skabt af folkene bag "Den korte radioavis" fra det hedengangne Radio24syv, Frederik Cilius og Rasmus Bruun.

- Den står på teater hele foråret og sommeren forhåbentligt, og så er der familien derhjemme, som fylder - på den gode måde, men meget under corona, siger Andreas Jebro og fortsætter:

- Vi holder vores lille søn hjemme fra institution i øjeblikket, både for at hjælpe institutionen så de ikke er så overbebyrdede og har så mange rendende, men også for at kunne begrænse den berøringsflade, vi har med andre mennesker, for at passe på os selv og kunne gå på arbejde uden at være i tvivl om, at man har slæbt noget med.

"Badehotellet" kan ses på TV2 og TV2 Play hver mandag klokken 20.00.

