Ryan Reynolds er i gang med at lave en genfortolkning af 'Alene hjemme' som en voksenfilm.

Det vel efterhånden de færreste, der ikke har set i hvert fald én af de ultrapopulære ‘Alene hjemme’-film fra 1990’erne, hvor familien ved en fejl efterlod sønnen Kevin McCallister derhjemme, mens de selv tog på ferie. Især de to første film med Macaulay Culkin i hovedrollen blev store successer, men siden kom der tre efterfølgere med nye skuespillere, der ikke opnåede samme succes.

Nu kommer Fox med endnu en film i rækken. Denne gang bliver det dog med noget af et twist i handlingen, og der er denne gang ikke tale om en familiefilm i samme stil som de første. Det skriver flere amerikanske medier – heriblandt Deadline.

Komediefilmen for voksne har fået titlen ‘Stoned Alone’ og omhandler en hashrygende mand i 20’erne, der misser sit fly og dermed også sin skiferie. Han beslutter sig for at få det bedste ud af situationen ved at ryge sig skæv, men så bliver han ramt af paranoia og hører nogle tyve bryde ind i huset. Derfor skal han forsvare sit hjem, mens han samtidig er både høj og paranoid.

‘Deadpool’-stjernen Ryan Reynolds skal producerer filmen, der bliver instrueret af Augustine Frizzell. Kevin Burrows og Matt Mider har skrevet manuskriptet efter en idé fra Fox-produceren Matt Reilly. Det vides endnu ikke, hvem der skal spille med i filmen, der stadig er tidligt i udviklingen.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.