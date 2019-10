Som noget nyt får danskerne i år indflydelse på, hvilke sange der skal med i melodigrandprixet.

Alt bliver ikke helt ved det gamle, når Dansk Melodi Grand Prix løber af stablen i marts 2020.

DR varsler flere ændringer, og en af dem er, at danskerne i år får lov til at udvælge tre ud af de ti artister, der skal på scenen i sangkonkurrencen.

Det oplyser DR i en pressemeddelelse.

Udvælgelsen sker ved, at musikeksperter fra P4's ni distrikter udvælger ni sange blandt de indsendte bidrag, som lytterne i løbet af januar kan stemme om.

Lytterne får herefter lov til at sende tre sange videre til Dansk Melodi Grand Prix i marts.

- Ved at invitere P4's lyttere ind allerede i indløbet til showet, sikrer vi, at vi kommer ud i hele landet og er med til at give danskerne et bedre indblik i musikken, udvælgelsesproceduren og kunstnerne bag musikken, udtaler radiochef i DR, Gustav Lützhøft, i pressemeddelelsen.

- Helt konkret får de en stemme i udvælgelsen - præcis som de har i selve grandprixet og i Eurovision, fortsætter han.

DR har desuden besluttet at gøre både de tre lytter-udvalgte sange og de syv yderligere finalesange tilgængelige på streamingtjenester allerede i januar, så danskerne kan lytte til dem to måneder før melodigrandprixet.

- På den måde håber vi, at vi kan skabe en endnu større fest, når det er tid til selve showet, udtaler Gustav Lützhøft.

Tidligere har DR offentliggjort sangene omkring tre uger før melodigrandprixet.

Som et sidste tiltag vil der i år være større fokus på et varieret sangvalg, så flere danskere kan se deres musikinteresse afspejlet i showet, oplyser DR.

Dansk Melodi Grand Prix afholdes i Royal Arena i København lørdag den 7. marts 2020.

Vinderen af det danske melodigrandprix skal repræsentere Danmark til Eurovision i den hollandske by Rotterdam i maj.

/ritzau/