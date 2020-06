Festivalkaravanen Grøn Koncert er aflyst, så kunstnerne spiller koncerter i danskernes haver i stedet.

Normalt tager kunstnerne på Grøn Koncert turen rundt til nogle af de største danske byer og spiller, men i år bliver det en anderledes type koncerter, de skal give.

På grund af coronavirusset er årets karavane nemlig aflyst, men det betyder ikke, at artisterne kommer til at sidde derhjemme og trille tommelfingre.

I stedet vil de den 25. juli spille private koncerter hos en række danskere.

Det afslører Grøn i en pressemeddelelse, hvor de løfter sløret for "Grønnere Grøn".

- Hvis man kunne tænke sig at blive blandt værterne for koncerterne med eksempelvis Scarlet Pleasure, Hjalmer, Medina, Phlake, Carpark North, Mads Langer, Clara og TopGunn i sin have, sit køkken, på altanen eller i gården, kan man deltage i castingen ved at indsende en ansøgning på GrønnereGrøn.dk, lyder det i pressemeddelelsen.

Her fremgår det også, hvordan man bliver blandt de udvalgte.

- Det gælder om at fortælle, hvorfor man synes, at man lige præcis selv kunne være en fantastisk koncertvært.

- Er man blandt de heldige udvalgte i castingen, får man besøg af Muskelsvindfondens berømte crew, der monterer scene, lys og en bar.

Dagen igennem vil Nova sende liveradio, og om aftenen bliver et musikalsk show med Anders Breinholt sendt på TV2 og TV2 Play.

/ritzau/