Annika Aakjær har de seneste år haft en ekstremt travl karriere med fuld tryk på musikken, filmroller, værtsopgaver og deltagelse i både 'Toppen af poppen' og 'Stormester'.

Men i september blev der trykket på den store pauseknap, da den 39-årige sangerinde sygemeldte sig. Nu fortæller hun om forløbet.

Som B.T. tidligere har fortalt, skyldes den aalborgensiske entertainers sygemelding forhøjet blodtryk, der har medført hovedpine, svimmelhed og træthed.

I Thomas Ahlers' podcast 'Fiasko' sætter Annika Aakjær flere ord på det, der har ramt hende.

»Min krop var fuldstændig udbrændt, for jeg har måske i to år gået rundt med 50 procent for højt blodtryk. Dét presser en. Jeg måtte smide alt, hvad jeg havde i hænderne,« fortæller hun.

Sygdomsforløbet er blevet kompliceret af, at der i sangerindens familie er en historik for forhøjet blodtryk. Derfor er hun efter længere tids behandling og mange tanker kommet frem til en anden konklusion, end den hun først havde.

Blodtrykket har skabt stress og ikke omvendt. Tidligere troede hun, at det forhøjede blodtryk var udløst af stress.

Annika Aakjær har i mange år kæmpet for det store gennembrud, og derfor beskriver hun det også som voldsomt frustrerende at måtte trække stikket, da hun så rent faktisk stod der, hvor hun altid havde drømt om at stå.

»I min branche der er du selv produktet, og når du er i høj kurs, så kan du høste helt sindssygt. Men hvis du er syg, så er produktet gået i stykker, og så skal hele produktet fjernes fra markedet,« forklarer hun.

Sangerinden fortæller, at hun har det bedre end i september, men hun er fortsat ved at blive udredt og er derfor ikke i mål endnu.

Når hun får styr på blodtrykket, mener hun, at hun igen kan gøre det, hun vil.

Den 39-årige skuespillerinde, sanger og satiriker Annika Aakjær måtte på grund af sygemeldingen også aflyse sin forestående danmarksturné 'Det meste tour'. Hvornår hun vender tilbage på scenen, er endnu uvist.