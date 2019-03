Det norske medie NRK trækker i land: Det vil alligevel spille Michael Jackson, skriver NRK selv.

Den norske public-servicestation meldte ellers i går ud, at man i to uger fra 8. marts ville stoppe med at spille sangerens musik på stationens radiokanaler.

Beslutningen kom, efter at nye anklager om misbrug af børn er blevet rettet mod Jackson i forbindelse med en dokumentar på streamingtjenesten HBO.

Men det var en fejl, lyder det nu.

- Beslutningen, som blev taget i går, var en fejl, så vi laver den om. Vi må adskille kunstneren og kunsten, siger Thor Gjermund Eriksen, chef for NRK.

DR bekræftede i går, at de ikke gik med tanker om at forbyde Michael Jackson fra radioen.

