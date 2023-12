NorthSide-festival annoncerer yderligere ti navne, hvor også den alternative musik er repræsenteret.

NorthSide har fredag offentliggjort ti yderligere navne til den kommende festival i Aarhus i 2024. Og her er den alternative musikgenre særligt repræsenteret.

Det oplyser NorthSide i en pressemeddelelse.

Blandt andet er det britiske rockband Slowdive et af de ti navne, som NorthSide annoncerer, og det er første gang, de skal spille på festivalen. Deres rock-musik er især kendt for at være drømmende og længselsfuldt.

Derudover er navne som det engelske band The Smile og den franske musiker Jehnny Beth på listen over kunstnere på NorthSide.

Bandet The Smile har for nylig offentliggjort en Europaturné og samtidig annonceret deres andet album "Wall of Eyes", som udkommer til januar.

Bandet består af Radiohead-medlemmerne Thom Yorke og Jonny Greenwood og trommeslageren Tom Skinner fra jazz-gruppen Sons of Kennet.

Den franske Jehnny Beth er blandt andet kendt fra den engelske postpunk-gruppe Savages, og han skulle oprindeligt have spillet på festivalen sidste år, hvor han måtte aflyse.

Men selv om den alternative musikgenre især er repræsenteret i de nyest offentliggjorte navne, er også andre genre med.

Eksempelvis hip-hop-artisten Vince Staples, som er kendt for sit samarbejde med det amerikanske Odd Future hip-hopkollektiv og den nu afdøde rapper Mac Miller.

Generelt er en stor del af de musikere, som gæster NorthSide 2024 fra Storbritannien. Eksempelvis Massive Attack, Shame og Blanco White.

Men der vil også være danske navne på den aarhusianske festival. Eksempelvis blev navne som Ukendt Kunstner og Barselona annonceret i sidste uge.

Derudover vil Jonah Blacksmith og Afskum spille på festivalen.

NorthSide Festival finder sted fra den 6. til den 8. juni 2024 i Aarhus. Kun det foreløbige program er kendt.

