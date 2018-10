Man Booker Prize blev uddelt tirsdag aften i London. For første gang gik den til en forfatter i Nordirland.

London. Den store litteraturpris Man Booker Prize går til forfatter Anna Burns, der er fra Nordirland, for hendes fiktionsroman "Milkman".

Prisen er en af de mest prestigefyldte internationale bogpriser i verden. Den blev uddelt tirsdag aften, skriver AP.

"Milkman" rummer en voldelig historie om mænd, kvinder, magt og konflikt i lyset af volden under konflikten mellem protestanter og katolikker i Nordirland.

Burns er den første nordirske forfatter, der modtager prisen, som også indeholder 50.000 pund - svarende til omkring 425.885 kroner.

Det var Camilla, hertuginde af Cornwall, der overrakte prisen til forfatteren i London under en ceremoni.

Bogen handler om familiebånd, socialt pres, politiske forbindelser som middel til seksuel tvang og chikane.

Den forgår i 1970'erne, men er udgivet i en tid, hvor MeToo-bevægelsen brød ud og har sat sine spor, skriver nyhedsbureauet.

Romanen får folk til at tænke over Metoo-bevægelsen, vurderer filosof Kwame Anthony Appiah, der sad i dommerpanelet.

- Jeg kan lide andre romaner, der får folk til at tænke over nuværende bevægelser og udfordringer, siger han.

- Jeg synes, det er en meget kraftfuld roman om skaden og faren ved rygter, tilføjer han.

Burns løb med prisen foran fem andre forfattere og overgik bookmakernes favoritter.

Det var Richard Powers fra USA med "The Overstory" og forfatteren Esi Edugyan med "Washington Black", der handler om en slave, der flygter fra en sukkerplantage i en luftballon.

Prisen gives til engelsksprogede forfattere. Første gang den blev uddelt var i 1969.

Den har ry for at have stor indflydelse på modtagerens fremtidige karriere. Det vil sandsynligvis sætte skub i bogsalget hos den 56-årige Anna Burns.

På listen af tidligere modtagere står navne som Salman Rushdie, Ian McEwan, Arundhati Roy og Hilary Mantel.

/ritzau/AP