Nikolaj Peyk fra Østkyst Hustlers lærte at pakke ironien væk og være ærlig i sine sange med hittet "Håbløs".

I 1988 skrev musiker Nikolaj Peyk det store julehit "Jul det' cool" til MC Einar, men det var først med rapgruppen Østkyst Hustlers, der blev dannet i 1993, at karrieren virkelig tog fart.

I 90'erne udgav rapgruppen tre prisbelønnede plader, som blev revet ned af hylderne, og til deres koncerter blev der sunget med på hits som "Han får for lidt" og "Penge ind på torsdag".

Men den sang, som Nikolaj Peyk selv er mest stolt af at have skrevet, er en sang fra 1996. Den lærte ham at pakke ironien væk som sangskriver.

Hvilken sang er din bedste?

- Der må jeg sige "Håbløs" fra pladen "Fuld af løgn". Jeg synes, der skete noget med mig, da jeg lavede den. Det var en sang, jeg havde nemt ved at skrive, og den indkapsler meget godt den holdning, jeg har til verden.

Hvad inspirerede sangen?

- Sangen er et forsvar for, at det er fint ikke at være forrest. Jeg har aldrig syntes, at de fedeste mennesker i verden er dem, der har mest styr på tingene, og jeg har en fornemmelse af, at almindelige folk har været meget glade for sangen.

- Jeg tror, at rigtig mange mennesker har gået rundt med et latent mindreværdskompleks over ikke at være smarte og succesfulde, hvor den sang har hjulpet dem rigtig meget. Det er jeg stolt af.

Hvordan er den at spille live?

- Det er fuldstændig fantastisk og over al forventning. Den er blevet et meget større hit med tiden, end da den udkom.

- Folk er kommet hen og sagt, at de vil have tatoveret linjen: "Så længe jeg er håbløs, så er der håb endnu". De beder mig om at skrive det, men det vil jeg ikke. Jeg vil ikke være med til, at de stikker nåle i armen med en eller anden grim håndskrift.

- På et tidspunkt spillede vi sangen til et hjemløsarrangement på Rådhuspladsen, fordi de gerne ville have det, så den rammer enormt bredt. Det er man nødt til at være ydmyg omkring.

Hvad har den betydet for din karriere?

- Den sang, der har betydet mest for min karriere, er "Jul det' cool", men "Håbløs" har betydet ekstremt meget for mig i forhold til at finde ud af, hvad jeg kunne som sangskriver.

- Jeg kunne skrælle en stor del af ironien væk og lave noget, der var forholdsvist ærligt, uden at det bliver pinligt.

- Vi fandt ud af, at man ikke behøver at gnide alt ind i ironi. Du vover ikke pelsen eller siger noget, du kan blive fanget på, når du er ironisk. Det er fedt, når man finder ud af, at man skal være ærlig og nøgen.

Nikolaj Peyk og Østkyst Hustlers er lige nu aktuel med albummet "Titusind timer". Det er rapgruppens første udgivelse i 22 år.

/ritzau/