Skuespilleren Nikolaj Lie Kaas havde selv svært ved at forstå "Reconstuction", som han spiller hovedrollen i.

Nikolaj Lie Kaas har arbejdet sammen med instruktøren og manuskriptforfatteren Christoffer Boe på blandt andet "Journal 64" og den nye Viaplay-serie "Forhøret", som han er aktuel i lige nu.

Men deres samarbejde begyndte allerede på filmskolen takket være Nikolaj Lie Kaas ekskæreste.

Hvilken rolle er den bedste, du har spillet?

- Rollen som Alex i "Reconstruction" (fra 2003, red.). Det er en rolle, jeg er virkelig stolt af og en af de få film, jeg ville orke at se igen. Den har en særlig tematik og stil og viser den energi og det drive, et ungt menneske har. Det var super fedt og virkelig en fornøjelse at lave.

Hvordan fik du rollen?

- På filmskolen skrev Christoffer Boe og spurgte, om jeg ville lave en penneprøve, som er sådan en midtvejsfilm, han skulle lave. Jeg læste manuskriptet, men kunne ikke rigtig forholde mig til det.

- Men så sagde min daværende kæreste, Mia Stensgaard, at ham der Christoffer Boe var rigtig fed, og så sagde jeg ja. Sammen med Maria Bonnevie endte jeg med at lave både hans midtvejsfilm, afgangsfilm og gudhjælpemig også hans første spillefilm, "Reconstruction". Senere har vi så også lavet "Journal 64" sammen.

Hvordan forberedte du dig til rollen?

- Jeg læste manuskriptet til "Reconstruction" rigtig, rigtig mange gange, ufatteligt mange gange, for det var helt uforståeligt for mig. Der er stadig mange mennesker den dag i dag, der spørger mig, hvad filmen egentlig handler om.

Er der en scene, du er særligt glad for?

- Der er en scene på et hotel ude i lufthavnen, hvor min karakter konfronterer en kvinde, som han tror, er hans kæreste. Men det er hun slet ikke. Det er hun i hans verden. Så han går fuldstændig amok på en kvinde, han ikke kender, og som ikke kender ham.

Hvad betød rollen for din karriere?

- Meget lidt, tror jeg. Den betød meget mere på nogle andre planer.

- Det var begrænset, hvor stor en succes filmen var i biografen, hvor der var 50.000 inde og se den, men for mig var det en ud af kroppen-oplevelse at lave, en stor følelsesmæssig udfordring og en åbenbaring at arbejde med Christoffer Boe.

/ritzau/