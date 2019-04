Den garvede skuespiller skal spille aktionsstyrkebetjenten Rico i filmen om terrorangrebet mod København.

Den danske instruktør Ole Christian Madsen har netop afsluttet optagelserne til sin nye spillefilm, som handler om angrebet på Krudttønden og Københavns Synagoge i februar 2015.

- Jeg føler mig både ydmyg og bevæget over at have afsluttet nogle vellykkede optagelser af filmen om det tragiske terrorangreb i 2015, siger Ole Christian Madsen i en pressemeddelelse.

I pressemeddelelsen fremgår det også, at filmens rolleliste blandt andre tæller Nikolaj Coster-Waldau, som spiller aktionsstyrkebetjenten Rico. Hans partner bliver portrætteret af skuespiller Jakob Oftebro.

Lars Brygmann får rollen som filmmanden Finn Nørgaard, der blev dræbt af gerningsmanden, Omar El-Hussein, ved angrebet på Krudttønden, mens Sonja Richter spiller Finns kæreste.

Foruden de garvede skuespillere vil publikum også møde to nye ansigter i filmen.

Debutanten Albert Arthur Amiryan har fået rollen som Omar El-Hussein, mens en anden debutant Adam Buschard spiller den jødiske mand Dan Uzan, som blev skudt og dræbt, da han stod vagt ved synagogen i Krystalgade.

Skuespillerne og resten af holdet bag filmen har ifølge Weekendavisen skrevet under på at holde deres medvirken i optagelserne hemmelig indtil nu, fordi det er kontroversielt at lave en spillefilm om så tragisk en hændelse fra virkeligheden.

Instruktør Ole Christian Madsen havde selv angrebet tæt inde på kroppen, da han havde arbejdet sammen med filmmanden Finn Nørgaard, som omkom, da han ifølge vidner forsøgte at stoppe attentatmanden ved Krudttønden.

Ole Christian Madsen har tidligere skrevet og instrueret spillefilm som blandt andet "Flammen og citronen" og "Nordkraft" samt tv-serien "Edderkoppen" og flere afsnit af "Rejseholdet".

Den nye film om terrorangrebet i København har endnu ikke en officiel titel, men forventes at få biografpremiere i slutningen af året.

/ritzau/