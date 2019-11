Den danske skuespiller lever et fragmenteret liv, og derfor har han brug for kontinuitet og fællesskaber.

Han suser ind ad døren i den lavloftede lejlighed midt i København, hvor hans agentur har til huse, lidt forpustet, storsmilende og med åbenstående jakke trods den efterhånden bidende novemberkulde.

Nikolaj Coster-Waldau kommer direkte fra optagelserne på Christoffer Boes "Smagen af sult", hvor han spiller en kok på jagt efter michelinstjerner.

Det er skuespillerens tredje danske filmprojekt i streg, efter han de seneste mange år har helliget den største del af sin arbejdstid til den voldsomt populære serie "Game of Thrones", der løb over skærmen for sidste gang i maj.

- Det er ikke sådan, at jeg har haft planlagt, at nu ville jeg hjem og lave noget. Det er rent tilfældigt. Men det er enormt dejligt, siger Nikolaj Coster-Waldau, der også har en stor rolle i Ole Christian Madsens kommende drama om angrebet på Krudttønden i København.

Lige nu er skuespilleren dog aktuel i filmen "Selvmordsturisten", der er skrevet og instrueret af Jonas Alexander Arnby.

Nikolaj Coster-Waldau spiller den altoverskyggende hovedrolle som forsikringsagenten Max, der er syg af en svulst i hjernen.

Og det var lige præcis sådan en rolle, han trængte til.

- Jeg var midt i "Game of Thrones", da tilbuddet om at spille med i "Selvmordsturisten" kom.

- "Game of Thrones" var til sidst så stor en produktion og tog så lang tid at lave, fordi det var så actiontungt, at vi filmede meget få scener om dagen.

- Men det her var det stik modsatte. Det var den helt perfekte modgift. Og så var det fedt at læse et manuskript, jeg ikke helt kunne regne ud men alligevel blev meget rørt af, siger skuespilleren.

I filmen er Max så bange for, hvordan sygdommen vil påvirke ham og ikke mindst hans forhold til hustruen Lærke, at han vælger at tage sagen i egen hånd og tage sit eget liv.

Derfor indlogerer han sig på et hotel, hvor han kan få hjælp til at begå selvmord.

- Max elsker sin kone, men han er så bange for, hvad det vil betyde, når han en dag ikke længere er den, han er. Hvordan vil hun så se ham?

- Den angst kan jeg godt forstå. Han vil jo ikke have, at hun holder op med at elske ham. Så vil han hellere selv tage kontrollen over det, siger Nikolaj Coster-Waldau.

Han mener, der er mange, der vil kunne genkende den følelse.

- Vi er alle sammen bange for det ukendte. Vi går igennem livet, og vi ved, at det forandrer sig, og vi ved, at vi skal dø. Men forandring gør os mennesker nervøse og usikre, siger han.

Selv er han også et kontrolmenneske. Eller i hvert fald et menneske, der har det godt med faste rutiner og en vis form for stabilitet i hverdagen.

Det kan være svært, når man hele tiden er på farten og er ansat fra projekt til projekt.

- Det kommer nok af det meget fragmenterede liv, man lever som skuespiller. Jeg rejser jo meget, så for eksempel er jeg meget specifik med, hvor jeg gerne vil bo, og så finder jeg lynhurtigt nogle absurde rutiner, siger skuespilleren og fortsætter:

- Når jeg for eksempel kommer et nyt sted hen, hvor jeg skal bo et stykke tid for at være med i et projekt, så går jeg altid en tur og finder en hyggelig café, og så er det der, jeg kommer hver dag, resten af den tid jeg opholder mig i den by, forklarer han.

Også interiøret har noget at skulle have sagt, når skuespilleren er væk hjemmefra.

- Jeg har nok lidt flere dimser med, end hvad godt er. Det bliver måske ikke ligefrem hjemligt af det, men så er der i det mindste en slags rød tråd, de steder, man bor. Jeg har et behov for genkendelighed, siger han.

"Selvmordsturisten" er - trods dens danske ophav - optaget i Norge og Berlin, hvor Coster-Waldau måtte opholde sig i et par måneder.

I kraft af sit virke som skuespiller har han set mange steder i verden, men selv om han ind imellem har tænkt på, om han og familien, der består af hustruen Nukâka og døtrene Filippa på 19 år og Safina på 16, skulle bosætte sig et andet sted, så nyder Nikolaj Coster-Waldau sin base i Danmark.

Og så handler det måske også lidt om den der grundlæggende skepsis over for forandringer.

- Jeg har mit hjem og der, hvor vi er. Man kan godt nogle gange lege med idéen om, at man også kunne flytte derhen og derhen, men hvorfor skulle man nu det? Vi har det jo godt her, siger han.

- Det er lidt tosset, for forandring kan ind i mellem også være dejligt. I hvert fald når den er sket, siger han og griner.

Noget af det, han nyder ved at være tilbage på de danske filmset, er den kontinuitet, der ligger i, at mange af de ansigter, han arbejder med, er nogle, han kender.

- Selv om man laver forskellige projekter herhjemme, så kommer man til at møde de samme mennesker igen og igen, fordi det er så lille en verden. Det giver en følelse af, at man hører sammen. Og den kan jeg godt lide at springe ind i. Jeg kan godt lide fællesskabsånden, forklarer Nikolaj Coster-Waldau.

- Hvis der er én ting, jeg kan savne fra de ti år i "Game of Thrones", så er det at lave noget med de samme mennesker igen og igen de her fire-fem måneder om året, siger den 49-årige skuespiller.

Han har nemlig oplevet, hvordan hans internationale succes har haft betydning for hans sociale liv.

- Når man er væk på den måde, som jeg har været de seneste mange år, så er det svært at holde fast i sin vennekreds og det fællesskab. Man kan ikke være en del af det på samme måde. Det er så den omkostning, der er ved det, siger skuespilleren.

Til foråret drager han igen til udlandet, når han skal spille Macbeth i Los Angeles. Det er hans første teateropgave i en del år, men noget, han har ønsket sig at give sig i kast med.

- Der er virkelig meget tekst at lære, og jeg har skidt lidt i bukserne. Ej, det skal nok gå. Men det er Shakespeare på engelsk med amerikansk accent, så det er ikke helt lige til, siger skuespilleren, der har forskellige ting på tjeklisten, før han siger ja til en opgave.

Men en af de ting, der ikke står på listen, er penge.

Selv om den Emmy-vindende serie "Game of Thrones" muligvis har skæppet godt til i kassen hos den danske stjerne, så er det ikke for bankkontoens skyld, at han gør det.

- Jeg er ikke skuespiller for pengenes skyld. Det er ikke derfor, jeg laver det, siger han og griner lidt ved spørgsmålet om, hvorvidt han overhovedet behøvede at arbejde mere, hvis han ikke gad.

- Måske kunne man godt lave den beregning, at jeg kunne lade være, hvis jeg tog ud og boede i en hytte i en skov resten af mine dage. Men det er jo ikke min plan. Idéen er jo at fortælle historier. Hvad skulle jeg ellers lave? Nej, det giver slet ikke mening, siger han.

- Pengene er et skønt biprodukt af mit arbejde, og jeg skal ikke negligere betydningen af dem, men jeg spiller skuespil, fordi jeg synes, det giver mening at fortælle historier, siger han.

"Selvmordsturisten" havde premiere den 21. november.

/ritzau/