I otte sæsoner spillede Nikolaj Coster-Waldau rollen som Jaime Lannister, i den populære HBO-serie ‘Games of Thrones’.

Nu er han klar til endnu en stor udenlandsk rolle. Det skriver BBC.

Coster-Waldau skal spille overfor den britiske James Norton (kendt fra film og tv-serier som ‘Little Women’, ‘Mr. Jones’ og ‘Happy Valley’ i BBC’s nye store seriesatsning ‘King and Conqueror’ eller på dansk ‘Konge og Erobrer’.

Mens den 38-årige James Norton skal spille den sidste angelsaksiske konge, Harold Godwinson, skal den 53-årige dansker spille William Erobreren, der netop udmærkede sig som erobrer af England.

I otte sæsoner spillede Nikolaj Coster-Waldau med i 'Game of Thrones' Her er hen sammen med hele holdet: Michelle Fairley, Maisie Williams, Sophie Turner, Kit Harington, producer George R.R. Martin, Nikolaj Coster-Waldau, Peter Dinklage, Lena Headey, producer David Banioff og co-producer D.B. Weiss. Foto: Alberto E. Rodriguez/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere I otte sæsoner spillede Nikolaj Coster-Waldau med i 'Game of Thrones' Her er hen sammen med hele holdet: Michelle Fairley, Maisie Williams, Sophie Turner, Kit Harington, producer George R.R. Martin, Nikolaj Coster-Waldau, Peter Dinklage, Lena Headey, producer David Banioff og co-producer D.B. Weiss. Foto: Alberto E. Rodriguez/AFP/Ritzau Scanpix

Harold af Wessex og William af Normandiet var oprindelig allierede, men på grund af omstændigheder og personlig besættelse, blev de tvunget ud i en krig om den engelske krone.

Serien, der bliver fortalt i otte afsnit, handler om det historiske slag ved Hastings i 1066, hvor de to stod ansigt til ansigt.

Sue Deeks, der er programleder på BBC, siger:

»I Storbritannien lærer vi om Vilhelm Erobreren, slaget ved Hastings og kong Harolds grusomme død i skolens historietimer – men de fleste af os kan ikke huske andet end overskrifterne. 'King and Conqueror' vil bringe Harold og William til live og skildre deres liv, kærlighed og familier og det gribende magtspil med høj indsats, der førte til deres skæbnesvangre møde i 1066. Med utrolige talenter både foran og bag kameraet kan jeg ikke vente på, at dette spændende projekt bliver realiseret.«

Det vides endnu ikke, hvornår serien får premiere, men manuskriptet er lagt i hænderne på Michael Robert Johnson, der tidligere har skrevet ‘Sherlock Holmes’ og ‘The Frankenstein Chronicles’.