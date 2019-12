I 2017 havde Nik & Jay brug for at finde tilbage til kernen af deres samarbejde. Det fødte sangen "Linje H".

Når Nik & Jay går i studiet for at indspille et nyt album, er de ligesom de fleste andre professionelle musikere omgivet af producere og repræsentanter fra pladeselskabet, som alle har en mening om, hvordan deres sange skal skrues sammen.

Igennem årene har det været en stor hjælp for popduoen, men i 2017 havde Niclas Genkel Petersen og Jannik Brandt Thomsen behov for at trække stikket og undersøge, hvad der ville ske, hvis de igen bare var Nik & Jay med en guitar i studiet som i gamle dage.

Så de satte sig sammen og skrev en sang, som i dag betyder noget helt særligt for dem.

Hvilken sang er jeres bedste?

- Det er svært for os at vælge mellem vores sange, men "Linje H" betyder noget helt særligt for os. Den udkom i 2017, og på det tidspunkt havde vi været i gang siden vores første album, "Nik & Jay", kom på gaden i 2002, og det havde været en fantastisk rejse, men der havde også været tryk på, for der er virkelig mange mennesker, der kommer og går i sådan en proces.

- Nogle gange har man brug for at trække vejret, og derfor besluttede vi, at vi bare skulle sidde os to med en guitar og finde ud af, hvor vi ville hen, fortæller Jannik Brandt Thomsen.

Hvad inspirerede sangen?

- Der var nogle fede rim på ordet S-tog: "Plejed' at skrive rim i et S-tog/mod et bedre sted, baby, let's go". Der var nogle fede o-ord at rime på. Så det startede lidt med et godt ord, men så passede billedet med toget også ret godt. Os med drømmene i rygsækken på vej fra Værløse ind mod storbyen, siger Jannik Brandt Thomsen.

- Den tilstand har altid inspireret os, det der med at stå i sine teenageår og nærme sig de 20. Man har stadig ikke rigtig fundet sig selv, og man ved ikke, hvad der skal ske, men man er på vej et sted hen. For os har den rejse fra lille Værløse ind mod København altid været en stor ting, selv om det kun er 20 kilometer, siger Jannik Brandt Thomsen.

- Billedet af at sidde i et tog, mens man fysisk bevæger sig fra ét sted mod noget andet, passede samtidig godt til os på det tidspunkt, fordi vi var i en tilstand, hvor vi sagde farvel til noget og hej til noget andet, siger Niclas Genkel Petersen.

Er der en linje i sangen, som I er særligt glade for?

- Vi har en bekendt en legendarisk dansk dj som stoppede os på færgen mod Jylland og nævnte en linje, som jeg har tænkt meget på efterfølgende. Linjen er: "At se de legender, vi voksed' med/nå deres sidste stoppested/det gjorde noget ved mit hoved", siger Jannik Brandt Thomsen.

- Vi skrev sangen på et tidspunkt, hvor jeg synes, at alle de store ikoner forlod den her verden George Michael, Leonard Cohen, Prince. Alle de her store inspirationskilder, som har formet en som musiker, men også inspireret en igennem livet.

- Det var sådan, jeg fortolkede linjen, men ham her dj'en fortolkede det som de legender, han var vokset op med ude i forstaden. Vi kender alle sammen de der legender fra vores barndom Lange-Mads eller Seje-Caro - som måske pludselig forsvinder eller forlader den her verden. Så han så linjen på en helt anden måde. Når jeg hører sangen, tænker jeg altid på den færgetur til Jylland, hvor vi mødte ham, siger Jannik Brandt Thomsen.

Hvordan er sangen at spille live?

- Den er rigtig fed at spille live. Vi giver os god tid på det nummer. Hvis man spørger en radiovært, ville han sikkert sige, at versene er for lange. Før nummeret var kommet ud, begyndte vi at åbne vores koncerter med det. Det var en sær idé, men det var også rigtig spændende. Nogle i publikum stod og lyttede, andre fik fadøllen galt i halsen, og nogle vendte sig bare om og gik i baren. Efter nummeret ramte vi selvfølgelig publikum med en sang af en helt anden karakter i up-tempo, siger Jannik Brandt Thomsen.

- Nu er det sådan et nummer, som vi nærmest kunne afslutte vores koncerter med. Det kunne erstatte "En dag tilbage", som vi har det med at afslutte vores koncerter med, siger Jannik Brandt Thomsen.

Hvad har sangen betydet for jeres karriere?

- Den har betydet rigtig meget. Det var første gang, vi udgav et nummer, som kun var os. Jay spiller guitar, vi har lagt nogle trommer, og så er der et lille shake og et lille knips på, og det er faktisk det. Det var virkelig en start på et nyt kapitel, som var nødvendig for os, hvis vi fortsat skulle kunne være i musikbranchen som de mennesker, vi er, og de kunstnere, vi gerne vil være, siger Niclas Genkel Petersen.

/ritzau/