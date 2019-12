I nullerne væltede Nik & Jay ind på landets spillesteder iført bling-bling og bandanas og plantede sig solidt på toppen af hitlisterne med numre som "Hot!", "Lækker" og "En dag tilbage".

De sang om at poppe champagneflasker på klubberne og damn, upti-vupti, Martini i hånden og sko fra Gucci og i dag kan Nik & Jay kalde sig for et af landets største popnavne med over en million solgte albums og singler.

Men som årene er gået, har duoens sangtekster ændret sig, og på deres nye album, "Længe leve drømmene", er det ikke længere penge og parties, der præger teksterne.

I stedet synger Nik & Jay om håb og om at skrue ned for tempoet og forbruget, og det skyldes helt enkelt, at det er begyndt at ligge dem på sinde, fortæller Jannik Brandt Thomsen.

- Det er noget, der har optaget os i lang tid, ikke altid at rage til sig og fylde mere på. Vi behøver ikke nødvendigvis at lave endnu større shows, bare fordi vi kan. Vi behøver ikke at tænke på at tjene flere penge og hele tiden have mere og mere. I stedet prøver vi at være tilfredse med, hvor vi er, og hvad vi har, forklarer han.

Nik & Jay har siden januar udsendt en ny single hver måned, som nu er blevet samlet på et album.

En af sangene "Dråber af lys" handler om klimaet og det faktum, at vi som mennesker bliver ramt, når kloden har det for varmt.

Nik & Jay synger, at de "selv var en del af nullernes opsving, velstand og bling-bling, fan af de finere ting", men opfordrer til, at vi sammen kan forsøge at skabe en forandring.

Da sangen blev til, var den ikke tænkt som en politisk protestsang eller et opråb. Den opstod, fordi Nik & Jay selv er optaget af klimaet og tænker over ikke at leve i overflod.

- Det er noget, vi i den grad øver os på og praktiserer hver eneste dag, siger Niclas Genkel Petersen.

- Hvis nogen skulle forsøge at blive bedre mennesker, så er det os, for vi har været så ekstravagante og så meget out there. Så det er nødvendigt, klædeligt og påkrævet for os at skrue ned. Det skal vi bare, siger han.

At skrue ned kan for Niclas Genkel Petersen indebære at tænke over, hvad han spiser, undgå at lade vandet løbe, plante et træ eller støtte en organisation, som han finder meningsfuld.

Nik & Jay arbejder også på at gøre deres koncerter og turnéer mere bæredygtige og undersøger mulighederne for at gøre deres turnéer CO2-neutrale.

- Vi gør, hvad vi kan. Men det er jo op til den enkelte, hvad man vil forbedre, siger Niclas Genkel Petersen.

Efter et år med store liveshows og koncerter sætter duoen i januar og februar tempoet ned og tager på deres første akustiske tour.

- Vi elsker at være Nik & Jay og lave store shows og livekoncerter, og selv om vi nu tager på en akustisk tour, så har vi ikke lavet den sidste kæmpe dansefest endnu, forsikrer Jannik Brandt Thomsen.

- Men vi står ikke og svinger fyrre champagneflasker på klubberne mere, og vi SKAL ikke for alt i verden køre landet rundt i den mest farverige bil.

- Lige nu handler det ikke kun om mer', mer', mer' og se os. Det var nok mere gældende, da vi var unge og et andet sted i vores liv, siger han.

På sangen "Flight Mode" fra det nye album synger Nik & Jay om at stå af ræset og ikke altid halse rundt for at nå det næste mål så hurtigt som muligt.

Selv bruger de musikken til at zone ud i et fortravlet liv. For det er vigtigt at finde ro, siger Niclas Genkel Petersen.

- Jeg tror, det er vigtigt at være i balance med sig selv, trække vejret, gå en tur, få noget solskin hver dag, spise sundt og være god mod folk.

- Jay og jeg stiller ofte os selv spørgsmålet: "Hvad er det egentlig, vi skal nå?". Vi skal jo sådan set bare sætte et aftryk og hygge os så meget, som vi kan, mens vi er her. Være så gode og så cool mennesker, som vi kan, guide vores børn i den rigtige retning og nyde livet uden at gøre andre ondt.

- Det er selvfølgelig ret simpelt sagt. Det tager et liv at finde ud af. Men i bund og grund er det det, det handler om i hvert fald for mig, siger han.

