Den kendte skuespiller har i perioder arbejdet så meget, at han glemte at holde sit ægteskab ved lige.

Når Susanne Biers publikumssucces "Den skaldede frisør" i de kommende måneder sættes op som musical, bliver det med Niels Olsen i en af de bærende roller.

I musicalversionen af den romantiske komedie fra 2012 indtager den folkekære skuespiller rollen som Phillip, som i filmen spilles af Pierce Brosnan.

Phillip er en følelseskold forretningsmand, som efter sin kones død kaster sig 100 procent ind i arbejdet som direktør for sit firma og langsomt mister kontakten til sin søn, som nu skal giftes ved et storstilet bryllup i Italien.

En rolle, der umiddelbart ligger meget langt fra Niels Olsens eget liv.

Men den 59-årige skuespiller har oplevet på egen krop, hvilke konsekvenser det kan have for følelseslivet, når arbejdet kommer til at fylde for meget.

- Jeg synes, at min rolle er meget relaterbar. Jeg har også haft perioder, hvor jeg har arbejdet helt vildt meget, været på turné, og der har været gang i den, og jeg har altid været på vej.

- Hvis man så samtidig er i et forhold, hvor det hele bare kører, så tænker man måske ikke over, at forholdet skal holdes ved lige, og at man skal sørge for at gøre sig umage. Det hele bliver bare arbejde, siger Niels Olsen, som har været gift med skuespillerinde Joy-Maria Frederiksen i over 25 år.

Men hvis man er heldig, så har man en, der kan slå en oven i hovedet og sige: "Husk nu, at der også er andre ting i livet".

Niels Olsen synes i det hele taget, at Susanne Biers historie om den skaldede frisør, Ida, er almengyldig på mange punkter.

Ida har mistet håret efter kemoterapi. Samtidig finder hun ud af, at hendes mand er hende utro, og derfor har hun ligesom Niels Olsens rolle, Phillip, mange ting at kæmpe med under brylluppet i Italien, hvor hendes datter skal giftes.

- Mange af karaktererne skal gøre op med deres liv og finde ud, hvad de vil, og hvis de vil noget andet, så må de handle. De stiller sig selv et essentielt spørgsmål: "Er jeg tilfreds med mit liv? Eller lever jeg det bare, fordi det er praktisk, og fordi det ville være uoverskueligt at bryde ud af det?"

- Der ligger mange modstande, som er meget menneskelige. Så ja, det er en romantisk komedie, men der er også noget smerteligt, og det føjer rigtig meget til historien, siger han.

Manuskriptet til "Den skaldede frisør - The musical" er skrevet af Susanne Bier og Anders Thomas Jensen, mens Thomas Helmig har stået for musikken.

For Niels Olsen har det været en fornøjelse at arbejde med dans og musik, som han har gjort i mange år - blandt andet som en del af komikerkvartetten "Ørkenens Sønner".

Men når han skal pege på, hvad der er svært ved at lave en forestilling som "Den skaldede frisør", fremhæver han alligevel sangene.

- Det er altid en udfordring at gå fra en film til en musical, hvor der sker det ret corny, at folk lige pludselig begynder at synge, fordi handlingen simpelthen er SÅ romantisk, at man bryder ud i sang. Det er jo en speciel form.

- Vi har nogle gange grinet under en prøve, når vi vidste, at nu er den sidste replik sagt, og lige om lidt bryder vi ud i sang. Det handler om at finde en måde at gøre det organisk på og ikke så mærkeligt. Men det er koreografen heldigvis god til at tilpasse, siger han.

"Den skaldede frisør - The musical" har premiere i Scandic Falkoner i København 5. marts og kommer herefter til Musikhuset i Aarhus.

På rollelisten er også Xenia Lach-Nielsen, Maria Lucia, Bodil Jørgensen, Silas Holst og Jakob Fauerby.

/ritzau/